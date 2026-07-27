O Grove insiste en el papel de las algas como «grandes aliadas de nuestras playas»

Un verano más, la masiva afluencia de bañistas en las playas de O Grove y la existencia de quejas por la inexistencia de duchas y lavapiés o la presencia de algas sobre la arena, el Concello salta a la palestra para apelar a la concienciación medioambiental y volver a explicar por qué fue uno de los municipios pioneros en la adopción, hace ya muchos años, de medidas como «cerrar el grifo» o recurrir a la eliminación puntual y manual del manto vegetal que tanto molesta a algunos usuarios.

Vaya por delante que retirar las duchas, lavapiés y papeleras de playas como A Lanzada, al igual que evitar el uso de tractores en este arenal, tanto para ahorrar como para proteger el medio ambiente, es algo totalmente aceptado ya por la mayoría.

Lo de las algas da más quebraderos de cabeza, de ahí que desde la concejalía de Medio Ambiente insistan en que «las algas depositadas en la orilla no son basura, sino una pieza fundamental de los ecosistemas costeros».

Algas acumuladas en la arena de una de las playas mecas. / PIO

Desde el departamento que dirige María de los Ángeles Domínguez Fernández vuelven a repetir que «las playas son espacios vivos y dinámicos donde cada elemento cumple una función».

Y en el caso concreto de las algas varadas hay que tener muy presente que «proporcionan alimento y refugio a numerosas especies de pequeños invertebrados».

Chorlitejo patinegro

Estos, a su vez, forman parte de la dieta de aves costeras como el amenazado chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), que encuentra en playas como A Lanzada, Mexilloeira y Area da Cruz algunos de sus últimos refugios reproductivos.

Pero es que, además, «las algas devuelven nutrientes al mar al descomponerse, contribuyendo así a mantener su productividad», asegura el Concello a través de su Proyecto de Inversión Ornitológica (PIO).

Las comarcas de O Salnés y Pontevedra están a rebosar, y sus playas son una de las razones. / Noé Parga / Pedro Mina

Por si no fueran suficientes razones para explicar y entender el papel que desempeñan las algas en las playas, Medio Ambiente incide en que resultan esenciales «en la formación y conservación de las dunas, ya que retienen la arena transportada por el viento y favorecen el desarrollo de la vegetación dunar».

La importancia del cordón dunar

Y ya se sabe que las dunas «actúan como una barrera natural frente a la erosión y constituyen la principal reserva de arena de las playas», de ahí lo importante que resulta su preservación.

En definitiva, que «cuidar las algas es también cuidar nuestras playas, la biodiversidad que albergan y el patrimonio natural que compartimos», espetan en el Concello.

Por eso en varias zonas de baño integradas en la Red Natura 2000 y consideradas áreas prioritarias para la conservación del chorlitejo patinegro se haya apostado «por una limpieza manual y selectiva, retirando únicamente residuos y contaminantes, como plásticos, vidrios o latas, pero respetando los procesos naturales que garantizan la salud del litoral», sentencian en el gobierno que dirige el socialista José Cacabelos.