Los grovenses retoman la vieja lucha contra una empresa en la playa de Con Roibo

Vecinos de O Grove, sobre todo residentes y visitantes habituales de Xesteiriñas, Laxe de Rons, Ostreira y Virxe das Mareas, vuelven a quejarse, como hicieron repetidamente en el último lustro, por los problemas que, a su juicio, causa una conocida empresa depuradora de moluscos.

Tras denunciar hasta la saciedad la ocupación presuntamente irregular del camino de acceso a la playa de Con Roibo, ahora alertan de que, a mayores, la empresa «realiza todo tipo de vertidos en el vial y el entorno de su fábrica acumula mejillón muerto al sol, por lo que fermenta y genera un olor pestilente que hace imposible la convivencia y el acceso a Con Roibo».

Y no solo eso, sino que «a veces la depuradora llega a colocar maquinaria en medio del vial para obstaculizar el paso de los vecinos hacia la playa» desde Xesteiriña, aseguran.

Una protesta vecinal organizada hace tres años. / FdV

Los denunciantes reclaman por enésima vez la intervención del gobierno local y reclaman la presencia del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Hay que recordar que la polémica generada en torno al camino ocupado de Con Roibo llevó al ejecutivo que dirige José Cacabelos a comprometerse hace años a recuperar el vial después de haber constatado que había «desaparecido» del catastro. E incluso hay un acuerdo plenario adoptado en esta misma dirección.

Los vecinos de la zona siempre insistieron en ello diciendo que una empresa había «usurpado» este vial «de carácter público», alegando que no podían utilizarlo libremente, de ahí que incluso llegaran a organizar en julio de 2023 una concentración en el camino y ante la depuradora para dejar patente su enfado.

El vial de la polémica. / FdV

Un año antes el alcalde se había comprometido a iniciar una batalla legal para recuperar ese camino, confirmando que había sido «ocupado por particulares».

El regidor, como hicieron después los propios vecinos, llegó a mostrar planos en los que se aprecia que, con el paso de los años, el vial en cuestión había desaparecido. En el Catastro de 2014, por ejemplo, se apreciaba claramente la existencia del camino, pero en otro plano catastral correspondiente a la misma zona y datado en 2021 ya no estaba.

«Parece ser que algunos propietarios han realizado en el año 2020 una agrupación de parcelas, y el camino público que pasaba por allí, al lado de la depuradora, ha sido incorporado a sus terrenos, de ahí que ya no figure como tal en el Catastro», reflexionaba hace cuatro años el propio José Cacabelos, quien anunciaba la apertura de un expediente «con el que recuperar ese camino, pues no podemos permitir que nadie se apropie ilegítimamente de los bienes públicos», argumentaba.