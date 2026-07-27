Eurostars incluye A Toxa en su campaña nacional para disfrutar del eclipse solar y las perseidas

El grupo hotelero catalán Hotusa, en el que se incorpora la cadena Eurostars Hotel Company, lanza una nueva propuesta turística a nivel nacional e internacional de la que hace partícipes a sus instalaciones de A Toxa, en el Concello de O Grove, esta vez con motivo del eclipse solar del 12 de agosto.

Lo hace dando a conocer nueve de sus establecimientos recomendados para presenciar dicho episodio y la lluvia de perseidas que se espera esa noche, situados tanto en la Península Ibérica como en las Islas Baleares.

Entre esas instalaciones hoteleras se encuentra el popular cinco estrellas Eurostars Gran Hotel La Toja, que en esta ocasión comparte protagonismo con el santanderino Hotel Real, el Áurea Palacio de Sober (Ribeira Sacra), el Hotel La Reconquista de Oviedo, el Áurea Palacio de Correos (Logroño), el Áurea Convento Capuchinos (Segovia), el Eurostars Marivent (Mallorca) y el Eurostars Puerto de Ibiza.

El puerto deportivo de A Toxa, situado al lado del Gran Hotel. / M. Méndez

Con el título «Destinos para disfrutar del gran eclipse», la nueva campaña incide así en la promoción de las instalaciones mecas, presentando el que es «uno de los acontecimientos más esperados del verano» como «una ocasión única que podrá disfrutarse en algunos de nuestros destinos más especiales».

Lo plantea desde el convencimiento de que «hay fechas que nadie quiere perderse», y la del 12 de agosto es una de ellas, de ahí que además de citar a sus clientes en los negocios citados vaya a obsequiarlos con diferentes actividades y unas gafas especiales a través de las que contemplar el eclipse sin riesgo.

Esta campaña se suma a otras muchas que también tuvieron a la isla grovense de A Toxa como protagonista, dejando patente la estrategia de esta compañía que posee más de 300 establecimientos en 23 países y en dieciséis regiones españolas.

De la citada compañía dependen siete marcas, ente las que se encuentra Eurostars Hotels, de la que forman parte el Gran Hotel La Toja y los cuatro estrellas Hotel Isla de La Toja y Louxo La Toja, es decir, los tres alojamientos existentes en la emblemática isla grovense.