Detenido en Vilagarcía un hombre por amenazar y arremeter contra la Policía para recuperar hachís

La Policía Local de Vilagarcía detuvo ayer un hombre tras amenazar a los agentes y arremeter contra ellos para intentar recuperar una pequeña cantidad de hachís que le habían intervenido previamente.

Según el relato policial, de inicio ya se resistió activamente a entregar la droga y previamente no les quería mostrar el bolso donde guardaba esto y otras pertenencias.

Tampoco su documentación que le fue requerida por la policía. Y es que todo sucedió por un aviso recibido sobre las ocho de la tarde de que había una pelea relevante en la avenida de la Marina.

Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron a una persona doliéndose y en posición de cuclillas en el parque Miguel Hernández.

Se interesaron por su situación, pero negó haber sido agredido y dijo que se había caído y también renunció a ser trasladado a un centro médico.

Según las mismas fuentes, estaba herido y, de hecho, el primer aviso dado por los viandantes indicaba que había una persona «bastante perjudicada».

El hombre arrestado posteriormente estaba con él y reaccionó hostilmente, conminando a los agentes a que se fuesen y negándose al principio a mostrar su documentación, así como el contenido del bolso que portaba y en el que se le halló la pequeña dosis de hachís.

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«Finalmente fue detenido ya que no cesaba en sus amenazas, cada vez más graves y en acometer a los agentes con intención de recuperar la droga», añadieron desde el servicio municipal.