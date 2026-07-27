Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ríos gallegosAtunsaValoración dependenciaPremios magos viguesesTercera equipación CeltaHallan el cadáver de la viguesa desaparecida
instagramlinkedin

Cine

Curtas estrena su primer mercado de proyectos fantásticos

Un comité seleccionará un máximo de quince propuestas de cine, animación o series

El evento suma una nueva iniciativa.

El evento suma una nueva iniciativa. / Noe Parga

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diego Doval

Vilagarcía

Curtas Festival do Imaxinario reforzará en su 54.ª edición su relación con la industria audiovisual mediante el estreno de «Curtas Imaxina», su primer mercado de proyectos y encuentro profesional dedicado al cine fantástico. La cita se celebrará el 24 de octubre en Vilagarcía y conectará a cineastas, guionistas, productoras y otros agentes del sector.

La jornada combinará presentaciones públicas o «pitching», sesiones de «networking» y reuniones privadas «one-to-one». Los participantes podrán exponer sus propuestas, analizar su viabilidad comercial y buscar alianzas que faciliten la producción o distribución. El encuentro reunirá a profesionales consolidados y nuevos creadores.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 20 de septiembre y la participación será gratuita. Podrán concurrir directores, guionistas y productoras independientes con un proyecto en desarrollo o producción relacionado con el fantástico, la ciencia ficción o el terror. Se admitirán largometrajes, cortometrajes y series de ficción, animación o documental.

La solicitud deberá tramitarse telemáticamente e incluir un dosier en PDF con la información técnica y artística. Un comité elegirá un máximo de quince proyectos, que se anunciarán el 5 de octubre. Sus responsables dispondrán de unos diez minutos para defenderlos ante profesionales y empresas audiovisuales antes de participar en las reuniones individuales.

Un jurado especializado concederá el premio al Mejor Proyecto Curtas Imaxina, dotado con 666 euros, una cantidad vinculada a la simbología del terror y del género fantástico. La programación se completará con pausas para el café y un cóctel destinados a facilitar contactos en un ambiente más distendido.

Noticias relacionadas

El festival pretende que esta primera jornada fortalezca la industria audiovisual fantástica gallega y facilite su conexión con profesionales de otros territorios. Las bases y el formulario de inscripción están disponibles en la web oficial de Curtas. Las consultas podrán remitirse al correo imaxina@curtas.org.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents