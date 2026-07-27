Un cruceiro de Meis recupera sus peldaños «desaparecidos»

La rehabilitación del cruceiro de A Lomba, en Meis, ha entrado en la recta final y, sobre todo, ya es posible ver los peldaños originales que llevaban muchos años ocultos bajo el asfalto.

Todo un descubrimiento cuando se empezaron las tareas por parte del Concello, que decidió volver sacarlos a la luz.

La alcaldesa, Marta Giráldez, se mostraba esta semana satisfecha por cómo están resultando los trabajos: «Así de bonito está quedando», comentaba en sus redes sociales sobre este bien ubicado en San Vicente de Nogueira.

Prometiendo también «seguir recuperando y poniendo en valor nuestro patrimonio, porque conservar nuestra historia también es construir nuestro futuro», añadía, precisamente en el Día de Galicia.

Cabe recordar que fue en abril cuando la empresa contratada por la administración local se encontró con la sorpresa de que el cruceiro tenía dos peldaños más bajo tierra.

Estimaciones

No se sabe muy bien en qué momento se los «comió» el asfaltado del vial, pero los responsables municipales calculan que se produjo hace décadas.

Como querían recuperarlos, tuvieron que cambiar de planes con este proyecto que, cabe recordar, obtuvo una ayuda de 8.000 euros de los fondos gestionados por el GDR O Salnés-Ulla-Umia.

Y es que al tratarse de un bien de valor histórico y cultural protegido tuvieron que dirigirse nuevamente a la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta para poder levantar toda la pieza y colocarla luego de tal manera que luciera con todos sus pasos.

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Esto también demoraba los plazos previstos inicialmente, como reconocía la propia regidora en aquel entonces, pero también estimaba que merecía la pena al devolverle su aspecto original.