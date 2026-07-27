Antía Piñeiro, la maestra de Valga que aspira a convertirse en la mejor docente de España

La labor de la profesora Antía Piñeiro al frente de las aulas de la escuela de Vilarello, integrada en el Colegio Rural Agrupado (CRA) de Valga, ha traspasado el ámbito local. La docente ha sido incluida entre las candidatas de la décima edición de los Premios Educa Abanca al Mejor Docente de España 2026, unos galardones que distinguen a los profesionales más destacados del sistema educativo español y cuya principal singularidad radica en que son los propios alumnos y sus familias quienes proponen a los aspirantes.

En la categoría de Educación Infantil, en la que compite Antía Piñeiro, la nominación corresponde exclusivamente a los padres, madres y tutores legales, que valoran aspectos como la vocación, la innovación educativa, la implicación con el alumnado y la dedicación diaria del profesorado. Los propios docentes no pueden presentar su candidatura, por lo que el reconocimiento nace directamente del respaldo de la comunidad educativa.

La profesora del CRA de Valga figura en el listado definitivo de candidatos publicado por la organización del certamen, en el que aparecen quince docentes de Educación Infantil de toda España, entre ellos tres gallegos: Antía Piñeiro representa al CRA de Valga junto a Andrea Pichel, de la EEI O Areal de Baiona, y Carolina Palomanes, del CEIP O Castiñeiro de Laza.

Desde el Concello de Valga destacan que esta candidatura posee un valor especial, al proceder de las propias familias del municipio. «Esta candidatura tiene aún un mayor peso porque son los propios valgueses los que reconocen la valía de Antía, tanto por la calidad de su enseñanza como por su conexión con el alumnado y las familias», señalan desde el gobierno local.

Antía Piñeiro en una de las actividades el CRA. / FdV

El Ayuntamiento considera además que este reconocimiento trasciende la figura de la docente y supone un espaldarazo al modelo educativo que representa el CRA de Valga. «Este nombramiento es, además, un orgullo para Valga, por lo que supone de visibilidad para la enseñanza rural y escuelas como el CRA, en las que se imparte una educación de calidad, innovadora y con una atención personalizada», destacan.

El ejecutivo municipal añade que la candidatura es también el reflejo del trabajo conjunto de toda la comunidad educativa. «Es resultado del trabajo conjunto de docentes, familias y alumnos, que hacen de la escuela de Vilarello y del CRA de Valga un ejemplo para toda Galicia y España», apuntan.

Entrar entre los diez finalistas

La nominación es solo la primera fase de un proceso que continúa durante los próximos meses. Tras recibir más de 1.500 propuestas procedentes de toda España, la organización ha publicado el listado definitivo de docentes nominados en las seis categorías del certamen: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional, Universidad y Educación No Formal.

La peregrinación de los niños del CRA de Valga por el Camiño Portugués. / CRA de Valga

El siguiente hito llegará el 5 de octubre, cuando se darán a conocer los diez finalistas de cada categoría. Posteriormente, en enero de 2027, tendrá lugar la gala nacional de los Premios Educa Abanca, en la que se revelarán las puntuaciones obtenidas por cada finalista y se proclamará a los ganadores de esta décima edición.

La candidatura de Antía Piñeiro sitúa así a Valga entre los municipios con representación en unos premios considerados como uno de los principales reconocimientos nacionales al profesorado y refuerza la visibilidad de la enseñanza rural gallega, poniendo en valor el trabajo que desarrollan diariamente centros como el CRA de Valga.