Almeja, navaja, pulpo y nécora, protagonistas en la «rula» de O Grove

Con los bancos de marisqueo a pie de la cofradía de pescadores San Martiño cerrados, a la espera de una recuperación que se ve amenazada por la acción de los furtivos, la lonja de O Grove, que es una de las más visitadas por los turistas en verano, centra buena parte de su actividad en las descargas de los «rañeiros» (mariscadores a flote) y especies como la navaja, pulpo y nécora.

Respecto a los primeros, hay que decir que están consiguiendo los bajos topes establecidos con relativa facilidad, en apenas una o dos horas de faena al día.

Captura de navaja en el entorno de A Toxa. / M. Méndez

El viernes pasado se subastaron 47 kilos de almeja japónica con un precio máximo de casi 22 euros; poco más de 3 kilos de fina, a 47 la mejor; 291 de almeja babosa, con un «primer mío» de 40 y un total de 213 de rubia, con un máximo de 23, según consta en la plataforma Pesca de Galicia.

A su vez, el sector despachó casi 2.000 kilos de navaja, la más cara por encima de los 20 euros el kilo, y 1.201 de longueirón, a un precio máximo de 13.

Por cierto, que el pulpo y la nécora, que son dos de las especies de moda en esta época del año, se limitaron a 4.733 y 410 kilos, respectivamente. El cefalópodo, que se cotizó a un tope de 16, generó casi 49.000 euros, mientras que el crustáceo, a un máximo de 85 el kilo, permitió obtener unos 12.000.