La Romaría Vikinga de Catoira ya está en marcha

La cuenta atrás para una de las celebraciones más emblemáticas del verano gallego ya ha comenzado. La Romaría Vikinga de Catoira ha puesto en marcha su programación, que se extenderá durante varios días con propuestas culturales, musicales, deportivas y de recreación histórica, antes de culminar, como es tradición, con la espectacular dramatización del Desembarco Vikingo, que volverá a convertirse en el gran atractivo de la fiesta el primer domingo de agosto.

El programa arrancaba hace días con la apertura de una exposición fotográfica sobre la historia de la romería y continúa hoy con ajedrez y una ruta BTT.

La programación continuará el martes con el ciclo «Viking Film» y la proyección de «Ponyo en el acantilado», mientras que el miércoles comenzarán las representaciones teatrales de «VikingDrama» a los pies de las míticas Torres de Oeste, esta vez con la obra titulada «Torres que resisten», puesta en escena por la Escola Municipal de Teatro.

Dos de los protagonistas. / M. Méndez

Se repetirá el jueves, cuando también se espera en la villa a Antuán de la Cream, y el viernes, con una actividad estrechamente ligada al mercado vikingo, con la apertura de los puestos de artesanía y gastronomía, animación de calle y diversas actuaciones musicales y teatrales repartidas por el pueblo.

Destacan el pasacalles musical «A chamada do corno do norte», el de «Errantes das terras afastadas» y el de «Alquimistas do clan». Pero también el espectáculo con fuego «O último sol de Midgard», el pasacalles «Tambores ao caer a noite» y la lectura del pregón, a cargo de María Fernada Constantino y María Pérez, del club de piragüismo As Torres.

La fiesta vivida anoche en la Romería Vikinga, con actuaciones de los grupos Baiuca y The Rapants. / Noé Parga

El sábado la programación alcanzará uno de sus momentos de mayor intensidad con una nueva jornada del mercado vikingo, pasacalles como «Tambores de Valhala», «Cantos do fiorde», «Gardiá dos bosques» y «Mercadores de aromas afastados», música, actividades infantiles y animación permanente en distintos espacios del recinto.

No faltarán el tradicional «Xantar Vikingo», con entradas a la venta en ataquilla.com, ni los conciertos de «Viking Music».

La jornada grande y el momento más esperado se vivirán como siempre, el primer domingo de agosto, con apertura del Mercado Vikingo y la gran dramatización del Desembarco, el acto central de la Romaría Vikinga y uno de los eventos más multitudinarios del verano en Galicia, este año previsto para las 12.30 horas.

Iñaki Abella

Pero habrá mucho más a lo largo de la mañana y la tarde de ese 2 de agosto, como la animación que ofrecerán Pandereteiras Muiños do Vento y Brisas do Río Ulla, los pasacalles «Criaturas da carballeira», «Cancións do pai Odín», «A música de Odín», «Tambores de batalla», «Brétemas sonoras do norte», «Pócimas dos sabios do clan» y «Baile da Nai Terra».

La programación se completará el lunes, día 3, con el Desembarco Vikinguinho, que viene a ser algo así como el multitudinario Desembarco Vikingo de siempre, declarado de Interés Turístico Internacional, pero adaptado para los niños. Incluye juegos populares y espectáculos variados, completándose la jornada con la actuación de la Banda de Música de Catoira con Cris Collazo y Josito Porto.

En definitiva, que decenas de miles de personas volverán a pasar por Catoira para disfrutar de esta fiesta, considerada uno de los grandes referentes del calendario festivo gallego, y, sobre todo, para presenciar de cerca la recreación de la llegada de las embarcaciones vikingas y la defensa de la fortaleza. Una representación que cada año reúne a ciudadanos llegados de numerosos puntos de España y otros muchos países.

Como último apunte, destacar que, por motivos de seguridad y para evitar que el Desembarco Vikingo se vea deslucido, Capitanía Marítima establece la prohibición da navegar dentro del área de seguridad delimitada por la organización de esta Romaría Vikinga de Catoira.