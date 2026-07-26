Pontecesures ensancha y pavimenta un vial en Carreiras

La Diputación de Pontevedra aprobó la concesión de 35.000 euros al Concello de Pontecesures para financiar íntegramente la pavimentación de un camino en Carreiras.

Según la institución provincial, se procederá a demoler los muros de contención de las parcelas que cedieron terrenos para el ensanche del camino y que serán posteriormente repuestos en la alineación establecida. Estos muros serán de similares características a los que existen en la actualidad, para mantener la estética de la vía.

Además, se repondrá la escalera de acceso a una parcela afectada.

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Finalmente, la actuación se completará con la pavimentación de la vía de subida que divide las dos parcelas afectadas y también con el fresado y repavimentación de la totalidad del camino, con mezcla bituminosa.