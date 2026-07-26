Sucesos
La Policía de Vilagarcía sorprende a dos menores ebrios en patinete y con pasajeros
Entre la noche del sábado y la mañana del domingo, los agentes detectaron siete conducciones bajo los efectos del alcohol
La Policía Local detectó en la noche de ayer a dos menores a bordo de sendos patinetes eléctricos con presencia de alcohol en el organismo.
Los agentes recuerdan que en estos casos la tasa es de 0,0, así que instruyeron las correspondientes diligencias.
También porque los menores conductores llevaban cada uno a una segunda persona a bordo de estos vehículos de movilidad personal y que fue el motivo por el que les dieron el alto.
Sucedió en la calle Primero de Mayo y fueron dos de las cinco conducciones con alcoholemia positiva que registraron las patrullas nocturnas.
A estas se suman dos de esta mañana de domingo, con atestados remitidos al juzgado. Siempre según los agentes, en un caso, el conductor se negó a someterse a las pruebas de detección del grado de impregnación alcohólica.
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