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A Pastoriza se quedó pequeña en el recital de Andrés do Barro

Carolina Rubirosa y Xavier Alcalá llenaron el templo de Vilanova de Arousa

Un momento de la actuación musical.

Un momento de la actuación musical. / Concello de Vilanova

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Lucía Romero

Vilanova

La iglesia de A Pastoriza en Vilanova de Arousa se quedó pequeña para disfrutar del espectáculo «Deitado na area, unha ollada íntima sobre Andrés do Barro», protagonizado por Carolina Rubirosa y Xavier Alcalá.

El recital formaba parte de «FalaRedes» y dio vida al legado del artista ferrolano a través de sus canciones y una ponencia intimista. En un principio se iba a celebrar en el Xardín Umbrío, pero se cambió de ubicación por las previsiones meteorológicas.

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