Cultura
A Pastoriza se quedó pequeña en el recital de Andrés do Barro
Carolina Rubirosa y Xavier Alcalá llenaron el templo de Vilanova de Arousa
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Vilanova
La iglesia de A Pastoriza en Vilanova de Arousa se quedó pequeña para disfrutar del espectáculo «Deitado na area, unha ollada íntima sobre Andrés do Barro», protagonizado por Carolina Rubirosa y Xavier Alcalá.
El recital formaba parte de «FalaRedes» y dio vida al legado del artista ferrolano a través de sus canciones y una ponencia intimista. En un principio se iba a celebrar en el Xardín Umbrío, pero se cambió de ubicación por las previsiones meteorológicas.
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