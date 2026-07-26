A Pastoriza se quedó pequeña en el recital de Andrés do Barro

La iglesia de A Pastoriza en Vilanova de Arousa se quedó pequeña para disfrutar del espectáculo «Deitado na area, unha ollada íntima sobre Andrés do Barro», protagonizado por Carolina Rubirosa y Xavier Alcalá.

El recital formaba parte de «FalaRedes» y dio vida al legado del artista ferrolano a través de sus canciones y una ponencia intimista. En un principio se iba a celebrar en el Xardín Umbrío, pero se cambió de ubicación por las previsiones meteorológicas.