O Grove, Cambados, A Illa y Portonovo reciben 52.000 euros para conservar su patrimonio marítimo

La Diputación de Pontevedra ha aprobado ayudas valoradas en 52.000 euros para asociaciones de OSalnés dedicadas a la recuperación y conservación del patrimonio marítimo-fluvial, incluyendo la restauración de embarcaciones de la navegación tradicional gallega.

Así, en Cambados, la Asociación Cultural de Embarcaciones Tradicionales A Torre recibe 1.863 euros para los trabajos de mejora de la dorna xeiteira «Rabandeira»; la Asociación Cultural e Deportiva Vela Tradicional logra 6.934 euros para la tercera fase de los trabajos pendientes de rehabilitación de la dorna «Airexa» y el Clube Mariño Salnés, 6.364 euros para los trabajos de mejora en la dorna «Muller de Balboas». En OGrove, la Asociación de Amigos da Dorna Meca tiene 6.839 euros para la colocación de un motor intraborda en «A Meca».

En el caso de A Illa de Arousa recibirán subvenciones cuatro asociaciones: la Asociación Cultural Deportiva Dorna contará con 5.984 euros para la conservación del galeón «Rei do Mar»; la Asociación Cultural, Deportiva e Promotora de Actividades Xuvenís Fasquía, 7.409 euros para la primera fase de restauración del racú «Paula»; la Asociación Cultural Caramuxo, 6.079 euros para la segunda fase de la restauración del galeón «Daniel» y la Asociación Cultural DS Illa de Arousa, 4.844 euros para la sustitución del motor de la embarcación «San Pedro».

La institución provincial también ha concedido fondos a la entidad Amigos da Dorna de Portonovo, de Sanxenxo. En concreto, 6.554 euros para el proyecto de arreglo y mejora de la dorna madre «Surfeira».

Con esta línea, también se han concedido apoyos económicos a otras organizaciones sin ánimo de lucro de la provincia, haciendo un total de 90.000 euros.

El presidente de la Diputación, Luis López, informó el viernes de que son un total de 15 los colectivos que podrán emprender actuaciones de restauración, rehabilitación y mantenimiento de embarcaciones y la compra de equipamiento. «Con estas ayudas queremos recuperar y poner en valor los bienes que integran el patrimonio marítimo-fluvial en la provincia de Pontevedra» ya que «tenemos un patrimonio único en el mundo, que nos identifica y habla de nosotros como pueblo: es de recibo conservarlo para devolvérselo a la gente en las mejores condiciones», declaró López.

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Subvenciones como las de esta institución son fundamentales para que las asociaciones puedan ejecutar proyectos que tienen un coste importante y más teniendo en cuenta su carácter, que son sin ánimo de lucro.