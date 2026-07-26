O Batuqueiro alerta del peligro de derrumbe del muro de la unitaria de O Sineiro

La asociación vecinal O Batuqueiro de Vilariño alertó este fin de semana del riesgo de derrumbe del muro de contención de la unitaria de O Sineiro. De hecho, quiere reunirse de urgencia con el alcalde de Cambados para solicitarle que se intervenga de manera inmediata.

La entidad indica que esto supone un verdadero riesgo para la seguridad de las personas en esta zona, pues el peligro que ofrece la estructura «es visible». Lo indican mostrando una imagen de la enorme grieta que presenta uno de los vértices del cerramiento y de arriba a abajo, con una separación ya considerable a través de la cual se puede ver el otro lado.

La junta directiva comunicó a los vecinos de la parroquia que va a tratar con el regidor, Samuel Lago, «la urgente necesidad de solucionar el inminente deterioro» de este muro y que va a insistir para que llegue más pronto que tarde al tratarse de una cuestión de seguridad.

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Se trata de una estructura que en la base tiene un muro medianero de piedra y encima un añadido de bloques de cemento.