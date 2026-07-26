Medio centenar de personas aspiran a un puesto de conserje en A Illa

Medio centenar de personas se han presentado al procedimiento abierto por el Concello de A Illa de Arousa para cubrir un puesto fijo de conserje de colegio.

El objetivo es cubrir una plaza vacante de un puesto que es de personal laboral. El listado definitivo de admitidos y excluidos se publicó hace unos días en el tablón de anuncios municipal.

Primer examen

Según la documentación, todos los aspirantes deben acudir el próximo martes 11 de agosto, a las 9.00 horas, a la Casa do Concello para participar en el primer ejercicio de la fase de oposición.

Se trata de una prueba tipo test y los que se vayan a examinar deben acudir provistos de su DNI.

El Ayuntamiento irá anunciando las sucesivas fases de este concurso para lograr un puesto de trabajo que ha generado una importante expectación.

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Es un puesto de conserje para colegio del grupo equiparable al E. Fue aprobado en una Xunta de Goberno de diciembre y publicado en los correspondientes boletines oficiales.