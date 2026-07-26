Cambados
Mariscadora accede al selecto club de conservas con el sello Galicia Calidade
Firman el contrato con Turismo para certificar desde mejillones hasta «parrochas»
La marca Mariscadora acaba de conseguir el certificado de Galicia Calidade. El director de la agencia autonómica de Turismo, Xosé Merelles, visitó esta semana las instalaciones de la empresa, Costas y Miñán, en Cambados, para entregarle el distintivo y firmar el contrato.
Merelles destacó la calidad del sector conservero en Galicia, «un atractivo más para atraer cada año a turistas a Galicia y que se ha convertido en un referente a nivel mundial». Con esta certificación «no venimos más que a reconocer el trabajo de la Mariscadora, que con más de 50 años de historia lleva por el mundo la calidad y los frutos de nuestras rías», añadió.
Desde Turismo de Galicia indicaron que la firma cambadesa podrá certificar los siguientes productos: mejillones, zamburiñas, berberecho, parrochas, agujas, chipirones, bonito y atún, comercializados con la marca A Mariscadora. También que, con esta certificación, el sello Galicia Calidade ya suma seis empresas conserveras con productos adheridos, como son Jealsa, Cortizo, Cabo de Peñas, Lago Paganini y A Mariscadora, en lo que se refiere a las conservas de pescados y mariscos,y también A Rosaleira en el ámbito de las conservas vegetales.
Las mismas fuentes detallaron que Costas y Miñán nació en 1966 en Vilaxoán, fruto de la unión de dos emprendedores dando así inicio «a una conservera marcada por la tradición, la dedicación y el respeto por el mar. Bajo su marca principal, Mariscadora, la empresa refleja su vínculo con la cultura pesquera local y su compromiso con la calidad en cada elaboración».
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