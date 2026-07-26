Europe rejuvenece a su generación con el mítico «The final countdown»

El VII Sachaso Rock puso el broche de oro al ciclo de conciertos del festival Son do Mar, este año celebrado en el Concello de Meaño, con la actuación de la mítica formación sueca Europe.

Era lo más esperado de esta primera experiencia meañesa en el mundillo de los festivales de música, dada la fama que precede a esa formación que arrasaba en los años 80 con su icónico «The Final Countdown», un tema que con al paso de tiempo se mantiene tan vivo como siempre. En su haber, doce discos y tres recopilatorios, más, en el horno, su nuevo trabajo, «Come This Madness», que está previsto tener en el mercado a finales de septiembre.

El quinteto sueco se mostró en plena forma. Lo hizo liderado por el vocalista Joey Tempest, que, a sus 62 años, derrochó energía sobre el escenario ante un público receptivo en los coros. «Sachaso Rock, ¿cómo está Dena?», fueron sus primeras palabras en español para saludar al público tras el primer tema de la banda, a lo que siguió su guiño con «Campeones del Mundo», en alusión al título conseguido por la selección española hace una semana en el mundial de fútbol. A lo largo de la noche, en sus frases en castellano, su hueco para un «Viva Galicia» que arrancó los aplausos del público.

Así transcurrió el concierto de Europe en el festival Son do Mar, celebrado en Dena (Meaño). / Iñaki Abella

Fue hora y media de concierto en el que sonaron temas como «Rock the Night», su balada «Carrie», «Superstitious» y «Open Your Heart». Luego, en los bises, ataviado Joey Tempest con una bufanda de la peña celtista «Mecos Celestes», la banda puso el broche con «Cherokke» y su mítica «The Final Countdown» que, en sus 40 años cumplidos, hizo estallar al público en pasión y coros, dejando ese gran sabor de boca a toda una generación de fans.

A partir de ahora la formación tiene previstos conciertos en Barcelona, Bilbao y Madrid, entre en el 8 y el 10 de octubre, dentro de su «The Final Countdown-Tour».

Antes de Europe había actuado Bala, el grupo coruñés nacido hace más de una década que conforma el dúo Ánxela Baltar (guitarra y voz) y Violeta Mosquera (batería y voz). Es sus canciones, con sonido enérgico y crudo, emula el rock de los 90, creciéndose en el directo ante el público, tal y como demostraron en Dena, donde dejaron temas como «Prisas», Equivocarme», «Hoy no» y «Agitar», entre otros.

El público lo dio todo en el concierto de Europe. / Iñaki Abella

En definitiva, buen balance para Meaño tras las cuatro jornadas desplegadas en Dena, donde música y vecinos convivieron con normalidad, merced a una acústica e impacto sonoro bajo dada la ubicación del recinto tras la línea de edificios de Ponte-Dena, paralela a la PO-550.

Además, las once zonas de estacionamiento gratuitas habilitadas por el Concello digirieron sin problema los vehículos que llegaban al pueblo, llenándose para ver a Europe los más cercanos al recinto, en Ponte-Dena, A Chanca y Os Pasales. Quien no se perdió ninguna de las cuatro jornadas fue el regidor, Carlos Viéitez.

Tampoco los dos agentes con que cuenta la policía local, que estuvieron al pie del cañón durante estas noches, canalizando el tráfico hacia estacionamientos sin que se registraran problemas, lo que hace que los organizadores de Son do Mar y el Sachaso Rock, con Virvi Fraga a la cabeza, puedan marcharse con un buen sabor de boca tras esta su primera experiencia en el municipio meañés.