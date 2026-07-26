Cambados persigue la venta de cordeles en la Festa do Albariño y mueve casetas para un paso más fluido

El dispositivo especial de limpieza, seguridad y atención sanitaria para la LXXIV Festa do Albariño repite lo de años anteriores en lo sustancial, aunque trae algunas novedades. Se perseguirá la venta ambulante de cordones para los catavinos y se han reorganizado las casetas de A Calzada de tal manera que se amplía el espacio central junto al acceso de Exposalnés, para dar fluidez al tránsito de personas y reducir en lo posible los embotellamientos.

La celebración siempre es un evento multitudinario que pone a prueba la capacidad logística y de respuesta de un Concello de tamaño medio como es el de Cambados. Después de 71 ediciones ya tiene muy machado el operativo, pero se van introduciendo algunas mejoras, pues aunque la celebración moderna lleva años siendo un modelo de masas, siempre surgen nuevos retos.

Uno que tarda en encontrar solución es el problema de los cortes en el epicentro de la degustación de los vinos con DO Rías Baixas, en A Calzada. La posibilidad de sustituir los catavinos de cristal por unos de plástico, como se empieza a ver en festivales de música, se ha puesto sobre la mesa en alguna ocasión, pero aquí el atractivo es ir a probar las elaboraciones vinícolas de 44 bodegas y el bebedor de vino rechaza este material.

El Sergas alerta de los cortes

La organización no se cansa de repetir año tras año la necesidad de acudir con un calzado resistente y adecuado para evitar heridas en los pies y parece que va calando. Además, hace tiempo que el Consello Regulador retiró los cordeles de los catavinos porque se estaban registrando lesiones en la zona del pecho, con un riesgo mayor.

Todo por advertencia y recomendación del Sergas tras hacer balance de las atenciones más frecuentes durante esta Fiesta de Interés Turístico Internacional y lo mantiene. Según el alcalde, Samuel Lago, les ha vuelto pedir que tomen medidas y por eso anunció que quieren prohibir de algún modo la venta ambulante de estos elementos, así que «reforzaremos el control sobre este tipo de objetos indicando a los vendedores que no pueden venderlos».

Otra de las novedades de este año ha sido el desplazamiento de la fila de casetas pegadas a la Casa da Calzada hacia la entrada al recinto con el fin de dejar más espacio libre en este punto que ya actuaba de respiro para la circulación en el paseo, donde los días grandes se hace prácticamente imposible cruzar de un extremo a otro.

Baldeos hasta el día después

El regidor, que ha asumido en un primer momento las funciones de servicios, seguridad ciudadana y demás que ostentaba el socio de Pode expulsado, José Ramón Abal Varela, también detalla que se reforzará la recogida del vidrio generado.

En cuanto al resto del operativo de limpieza, indica que seguirá el de años anteriores con la introducción de refuerzos. Primero de los medios propios, con la entrada de siete barrenderos y un limpiador contratados a través del Plan +Provincia de la Diputación, y luego dos externos. Por un lado, han contratado a una empresa para limpiar el paseo de A Calzada, incluyendo los baños, y por el otro, la concesionaria de la basura realizará la habitual recogida extraordinaria de basura y también de baldeo de las calles desde las seis de la mañana y mediante el uso de maquinaria y personal. Será durante todos los días desde el miércoles e incluyendo el lunes posterior.

Agentes de otras villas y centro de salud

En cuanto a la seguridad, además del servicio municipal de Emerxencias, la Policía Local cubrirá las 24 horas con turnos extraordinarios y se recurre a agentes de los cuerpos de Vilagarcía y Vilanova de Arousa. Según el alcalde, la Guardia Civil enviará una quincena de efectivos de USECIC y la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) desplegará en la avenida de Vilariño el Puesto de Mando Avanzado para las noches más multitudinarias, las del viernes y sábado. Desde este vehículo especial se controlarán las nueve cámaras de videovigilancia que colocarán en diferentes puntos.

«Tiene una triple función, por un lado, sirve para coordinar la vigilancia entre todos los implicados y por el otro, actúa como elemento disuasorio y también sirve para el esclarecimiento. Sucedió el año pasado con una pelea y varios hurtos», detalló Lago.

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Respecto al centro de salud, «el Sergas garantiza que todas las vacantes están cubiertas y habrá refuerzo, además de la instalación del hospital de campaña de Emerxencias y la ambulancia medicalizada para viernes y sábado y la de soporte básico todos los días, que contrata el Concello».