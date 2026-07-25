Vilagarcía recupera el módulo de socorrismo en un nuevo Labora Xove

El Concello de Vilagarcía contará, a partir del 15 de septiembre, con un nuevo taller Labora Xove en el que 16 jóvenes tendrán la oportunidad de formarse y trabajar al mismo tiempo, obteniendo finalmente un certificado de capacitación profesional que les permitirá acceder al mercado laboral.

El gobierno local asegura que está «especialmente satisfecho, no ya por lo que supone dentro de sus medidas de formación y fomento de empleo, sino que por fin consiguió recuperar el módulo de socorrismo». Y es que recordó los problemas que tienen los Concellos costeros como Vilagarcía para contratar a estos profesionales durante la temporada de verano.

Las mismas fuentes recordaron que el proyecto se enmarca en la iniciativa de empleo juvenil de la Xunta de Galicia y el Programa Operativo Fondo Social Europeo Plus FSE+ Galicia 2021-2027, que subvenciona el 60% de los 484.000 euros con que está dotado el Labora Xove.

El Ayuntamiento será el encargado de seleccionar tanto al alumnado como al personal docente y administrativo, aportará los locales y se hará cargo todos los gastos generales inherentes. La selección se convocará en las próximas fechas.

Los interesados deben estar incluidos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. Los límites de edades son los 18 y los 30 años. Pueden obtener toda la información en la oficina virtual de empleo de la Xunta: www.emprego.xunta.gal.

Desde el gobierno local indicaron que en este módulo de socorrismo, además de la formación específica, los alumnos/trabajadores asistirán a los servicios municipales de Emerxencias y a la Fundación de Deportes en las actividades de vigilancia y auxilio en los espacios naturales y en las instalaciones acuáticas de titularidad municipal, es decir: la piscina del complejo polideportivo de Fontecarmoa y las playas de A Concha, Compostela, Preguntoiro y Bamio.

El segundo módulo se centrará en la conservación y mantenimiento de parques, jardines y espacios públicos naturales. En el proyecto ahora aprobado por la Consellería de Emprego se citan los siguientes: jardín botánico Valdés Bermejo, jardín Dr. Fleming, parque de A Xunqueira, jardín de Ravella, A Coca, parque de la playa de A Compostela, lugar de San Roque, en Carril, parque de las Gaviotas (Sobrán), plaza de España, zonas verdes de la plaza de Galicia, Independencia, calle Arzobispo Lago y avenida Rodrigo de Mendoza.

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«El Labora Xove es una pieza más del amplio programa del gobierno local en materia de formación y empleo. Un plan en el que, dentro de las limitadas competencias municipales en esta materia, si insieren acuerdos con empresas para la formación con compromiso de contratación, las ayudas directas a emprendedores o las subvenciones por creación de empleo en comercios y empresas, con magníficos resultados en los últimos años», destacaron desde el Ejecutivo de Alberto Varela.