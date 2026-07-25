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Economía

Salnés Empresarial facilita el acceso de sus socios a formación especializada

Firma un convenio de colaboración Galicia Business School

Los responsables de ambas entidades en la firma del convenio.

Los responsables de ambas entidades en la firma del convenio.

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Lucía Romero

Vilagarcía

Salnés Empresarial pone a disposición de sus socios descuentos especiales en formación y becas exclusivas para programas de máster de la Galicia Business School. Sus máximos responsables, Jesús Rey y Eduardo García, firmaron un convenio de colaboración que también abre la posiblidad a coorganizar jornadas y seminarios de interés para el tejido asociativo de la comarca.

Así, la entidad arousana amplía sus atenciones: «Queremos que pertenecer a Salnés Empresarial signifique tener acceso a más oportunidades, contactos, formación y herramientas para hacer crecer los negocios». Ypara García, la formación «es una inversión que permite tomar mejores decisiones, desarrollar el talento y prepararse para los cambios». n

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