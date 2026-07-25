Economía
Salnés Empresarial facilita el acceso de sus socios a formación especializada
Firma un convenio de colaboración Galicia Business School
Salnés Empresarial pone a disposición de sus socios descuentos especiales en formación y becas exclusivas para programas de máster de la Galicia Business School. Sus máximos responsables, Jesús Rey y Eduardo García, firmaron un convenio de colaboración que también abre la posiblidad a coorganizar jornadas y seminarios de interés para el tejido asociativo de la comarca.
Así, la entidad arousana amplía sus atenciones: «Queremos que pertenecer a Salnés Empresarial signifique tener acceso a más oportunidades, contactos, formación y herramientas para hacer crecer los negocios». Ypara García, la formación «es una inversión que permite tomar mejores decisiones, desarrollar el talento y prepararse para los cambios». n
Suscríbete para seguir leyendo
- La familia del piloto de O Grove fallecido en La Bañeza reclama 1,7 millones de euros de indemnización
- Detienen en Cambados al narcotraficante Ramón Canto Nine, «Moncho Vilaboa»
- Un hotel de película y con mucha historia en Meaño
- La Policía de Vilagarcía denuncia a un local por tener música alta y gente a pesar de estar precintado
- Indignación en O Grove: «Nos dejan cinco médicos para 40.000 personas»
- Cambados acogerá un gran evento solidario de tres días con GaliciAME
- Diez menores investigados por una ola de actos vandálicos en Cambados que culminó con el incendio de un coche
- Toda A Illa sufre un corte general de agua por una avería