Salnés Empresarial facilita el acceso de sus socios a formación especializada

Salnés Empresarial pone a disposición de sus socios descuentos especiales en formación y becas exclusivas para programas de máster de la Galicia Business School. Sus máximos responsables, Jesús Rey y Eduardo García, firmaron un convenio de colaboración que también abre la posiblidad a coorganizar jornadas y seminarios de interés para el tejido asociativo de la comarca.

Así, la entidad arousana amplía sus atenciones: «Queremos que pertenecer a Salnés Empresarial signifique tener acceso a más oportunidades, contactos, formación y herramientas para hacer crecer los negocios». Ypara García, la formación «es una inversión que permite tomar mejores decisiones, desarrollar el talento y prepararse para los cambios». n