El PP de Cambados tacha a Lago de «caradura político» y le pide que dimita por la crisis de gobierno

Para el PP de Cambados, las explicaciones ofrecidas por la ruptura del gobierno demuestran que sus críticas de «deterioro absoluto y la desatención a los vecinos no eran solo un posicionamiento político, sino una realidad objetiva».

Es más, cargan contra el alcalde, Samuel Lago, por no haber tomado medidas antes teniendo en cuenta sus argumentos de que el exsocio de Pode obstaculizaba el gobierno. «Unas manifestaciones propias de un caradura político», añade la oposición, que le pide que dimita.

«¿Por qué no lo cesó antes? ¿No había dignidad en los años anteriores?», se preguntan los populares, ironizando con el argumento ofrecido por el propio socialista y sus socios de Somos y BNG.

Con todo, le responsabiliza a él como regidor de este «espectáculo dantesco», pero sobre todo de «tres años de desastre en el Concello con pérdidas millonarias de subvenciones, recortes en los servicios públicos, mal funcionamiento en los departamentos, falta de limpieza y ausencia total de proyectos estratégicos, entre otras cosas».

Les escandaliza que el alcalde «hable de degradación municipal como si no fuera con él», pues le consideran el «artífice» y que, por tanto, «nunca va a poder ser parte de la solución».

Continúan diciendo que digno les parecería que se hiciera a un lado y así se lo piden, «por el bien del pueblo, porque ha demostrado falta de liderazgo, de capacidad y de gestión» y porque lo «desea la inmensa mayoría de vecinos y también del pleno», aseguran. Sin embargo, «se está aferrando al cargo y al sueldo, al modo Pedro Sánchez», le acusan.

Y es que auguran que habrá un «empeoramiento, un mayor deterioro del funcionamiento municipal (…) ya que en el peor gobierno de la historia de Cambados siguen estando los mismos ediles que demostraron su incapacidad y que nos trajeron aquí, pero en una situación de mayor debilidad al quedar en minoría».

En su opinión, las explicaciones ofrecidas por el primer edil «son propias de un caradura político» y «demuestran que a Lago solo le importa ser alcalde, no el bien de los vecinos, totalmente al revés de lo que ha dicho. Pero además, su dignidad queda totalmente por los suelos cuando dice que está dispuesto a volver a pactar con Abal en 2027 porque sabe, dado que es el alcalde menos votado de la provincia de Pontevedra -con solo un 22%-, que va a volver a perder rotundamente las elecciones y que la única esperanza de que repita pasa por el voto de Cambados Pode».

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El grupo liderado por Sabela Fole se expresa así en un comunicado donde no hace mención a la posibilidad de una moción de censura que acabaría con esta situación. En el pasado estuvo dispuesto a pactar, pero el independiente finalmente eligió a la izquierda en un episodio de la política local también tenso.