Fallece un septuagenario en la playa de O Preguntoiro (Vilagarcía)

Un septuagenario perdió la vida esta tarde en Vilagarcía de Arousa mientras se encontraba en la playa de O Preguntoiro, dentro del agua. La autopsia deberá determinar ahora si se ahogó o sufrió un infarto o cualquier otra indisposición mientras nadaba.

Sucedió al filo de las ocho y media de esta tarde, cuando saltaron todas las alarmas ante la posibilidad de que una persona se hubiera ahogado, si bien poco después los allí presentes indicaban que se trataba de un usuario de la playa que habría sufrido un infarto.

El helicóptero esperó una posible evacuación que no llegó a producirse. / Noe Parga

Sea cuál sea la causa, lo único cierto es que los equipos médicos del 061 desplazados al lugar se emplearon a fondo durante una hora para tratar de salvar con vida al septuagenario, mientras en las inmediaciones esperaban dos ambulancias y un helicóptero, por si fuera preciso y posible realizar el traslado urgente de la víctima a un centro hospitalario.

En el lugar también se encontraban efectivos de Emergencias Vilagarcía, Policía Local y una gran cantidad de curiosos que se agolpaban alrededor del lugar de los hechos, situado entre la playa y las depuradoras de la zona, a la altura de un parque infantil.

Al eso de las 21.45 horas fuentes oficiales confirmaban el fallecimiento y el helicóptero abandonó la zona, donde permanece el cuerpo a la espera del levantamiento judicial correspondiente.

El dispositivo de emergencias. / Noe Parga

Momentos después Emergencias Vilagarcía comunicó que se trata de un varón de 78 años, vecino de Vilaxoán, «que se encontraba nadando en la playa y al que, al parecer, perdieron de vista», y cuando lo localizaron ya estaba «flotando».

Añaden que «tras sacarlo del agua los testigos empezaron RCP, que se continuó por parte del Servicio Municipal de Emergencias y el 061. Aunque se desplazó también el helicóptero Halcón 3, con base en Santiago, y se continuaron las maniobras de RCP, no se pudo recuperar».

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Resaltan igualmente que el suceso «se produjo fuera de horario del servicio de socorrismo».