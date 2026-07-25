Sucesos
Un pasajero se clava en el pecho el perfil de una pantalla acústica rota en Vilagarcía
O Salnés registra en las últimas horas tres accidentes de tráfico con sendos heridos
O Salnés registró en las últimas horas tres accidentes de tráfico en A Illa y Vilagarcía con el resultado inicial de tres personas heridas. En un caso, de consideración, pues a un pasajero se le clavó en el pecho el perfil de una pantalla acústica rota.
Este siniestro tuvo lugar sobre la una de la tarde y fue atendido por la Policía Local de Vilagarcía. Sus agentes relataron que sucedió en la calle Ferrocarril por donde iba circulando un pequeño camión que, al aproximarse al parque infantil de Invisa, se le introdujo por una ventanilla abierta el mentado perfil de la pantalla.
Según las mismas fuentes, el marco estaba desprendido por uno de los lados y desplazado hacia la calzada y así acabó entrando en el vehículo, clavándose en el pecho al ocupante del asiento derecho.
Las patrullas locales también intervinieron en un accidente con un herido leve. Fue casi a la misma hora y se produjo al adelantar un turismo a una motocicleta, para posteriormente intentar acceder al aparcamiento lateral de la plaza, cortándole la trayectoria y provocando la caída al suelo del motorista.
Así consta en el atestado inicial de la Policía vilagarciana, a la que le surgieron tres incidencias casi simultáneas, pues a estos accidentes se sumó un incendio urbano en una campana extractora y que dejó una persona trasladada al Hospital do Salnés.
En cuanto al caso de A Illa, desde el 112 Galicia indicaron que se trató de una colisión entre dos turismos en Cabodeiro y que se saldó con un herido.
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