Miles de turistas toman la ría a bordo de los catamaranes

El buen tiempo, la gran cantidad de festivales y fiestas gastronómicas que están en marcha, el tirón que ejercen la gastronomía, las playas y la belleza de la ría hacen que la comarca de O Salnés esté a rebosar de visitantes. Entre ellos, miles de personas que este fin de semana surcan el «mar de Arousa e Ulla» como, según cuenta la tradición, hicieron en su momento los restos del apóstol Santiago durante su traslación desde Palestina hasta Iria Flavia, aunque en este caso no en una «barca de piedra», sino a bordo de los barcos de pasaje que operan en localidades como O Grove, Ribeira, Sanxenxo y Vilanova.

De este modo, el Día de Santiago permite constatar nuevamente la importancia de ese motor económico que son los catamaranes, repletos de veraneantes que quieren saborear mejillones y vino a bordo, familiarizarse con el cultivo en las bateas o, simplemente, relajarse disfrutando de la navegación.

La zona de embarque de los populares catamaranes de O Grove, a la una de la tarde. / M. Méndez

«Esto es un no parar», explican desde empresas como Cruceros do Ulla Turimares, donde están registrando llenos casi constantes tanto en su restaurante marinero, el «Fly Delfín», como en los diferentes recorridos o rutas por la ría y el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia que realizan esta popular embarcación de pasaje y visión submarina, el «Cormorán» y el «Gran Cormorán Jet».

La masiva afluencia de turistas también se hace notar en las propias islas, tanto en la de Sálvora, un paraíso natural cargado de historia que es un destino cada vez más demandado por ciudadanos de toda España, Portugal y otros países europeos, como en A Illa de Arousa y en la de A Toxa, en este último caso gracias a su fama nacional e internacional, la celebración de torneos de golf y croquet y la organización de diferentes eventos en el Beach Club Real Club de Golf La Toja, el hotel Eurostars Louxo y el Casino La Toja.

Turistas alemanes degustando mejillones a bordo del «Chasula». / M. Méndez

Hablando de islas, hay que destacar que, aun estando limitado su uso, también las de Guidoiros Areoso y Guidoiros Pedregoso despiertan el interés de los visitantes, al igual que sucede con la de Rúa y demás islotes del archipiélago de Sálvora.

Muchos de ellos pueden observarse a bordo del barco pesquero «Chasula», acondicionado como aula flotante de naturaleza y empleado en el disfrute turístico de la ría y la observación de aves y mamíferos marinos.

Enlazando este atractivo insular con la actividad de este barco y los catamaranes, tampoco hay que olvidarse de la enorme cantidad de embarcaciones de recreo y motos acuáticas que este fin de semana surcan las aguas de la ría y el río Ulla.

En resumen, que la comarca vuelve a estar a tope, tanto en tierra firme como en el mar, en esta recta final de un mes de julio que está resultando fantástico para el sector hostelero y el comercio.