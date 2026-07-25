Los jóvenes abarrotan el Son do Mar

La noche de ayer fue especial en el festival Son do Mar, que se celebra en Meaño, toda vez que una multitud, sobre todo jóvenes, se acercaron al recinto para disfrutar de la música urbana, con ritmos de reguetón, trap, afro y funk -entre otros-, ofrecidos por intérpretes colombianos y un 9Louro que puso su sello en gallego.

La llegada de tantos adolescentes hizo que arrastraran a muchos padres, unos para sumarse al evento y otros para dejarse caer por los locales de Dena, a la espera de que sus hijos abandonaran el concierto para irse de regreso a casa. Y ello, al fin, supuso mayor presencia de gente, más aún siendo víspera de festivo. Quien tampoco se perdió la jornada -como ninguna de la anteriores-, fue el regidor Carlos Viéitez.

La noche del viernes arrancaba con 9Louro, nombre artístico de Martín Louro, cantante natural de Muros que, tras su reciente irrupción con tan solo 22 años y dos discos en su haber, no deja de ganar adeptos entre los jóvenes, arrastrando consigo a una legión de seguidores. Lo suyo es cantar en el gallego oral, con gheadas y seseos incluidos, alumbrando ritmos urbanos que beben del trap, del reguetón, el funk brasileño, y el descaro de las cadencias que evocan lo africano en temas como «Non me culpes», «Eu e ti» o «Pelijroso», que sonaron y muchos fans acompañaron.

La catalana Lia Kali. / T. Hermida

Le seguía la catalana Lia Kali (Julia Isem), interpretando éxitos de sus dos álbumes y ofreciendo temas como «Volvermos a amar», «La vida sin ti» o «Me hace mal». Ritmos urbanos que dejaban en el ambiente esa voz soulful con cierto aire flamenco que aúna en su música estilos como el rap, reggae y soul.

A partir de la medianoche era el momento de la música de los colombianos Kapo y, luego, como plato fuerte, Ove on the Drums, nombre que responde al productor Daniel Echavarría, este último con muchos seguidores dentro y fuera de su país. Su presencia sirvió también para atraer a numerosos compatriotas colombianos al recinto, con algunos luciendo la elástica de su selección en el pasado mundial de fútbol.

La actuación de 9Louro. / T. Hermida

Primero actuaba Juan David Loaiza Sepúlveda «Kapo», cantante afincado en Cali, y que debe su sombre artístico al apodo de su padre. Un Kapo que compartió con el público éxitos suyos como «Ohnana» y «Uwaie». Luego, el momento álgido llegó con Ove on the Drums, que se imponía con sus latinos urbanos, sumando en ellos reguetón, pop y música electrónica.

Esta noche, jornada dedicada al rock duro con los gallegos Bala y posterior actuación del cuarteto sueco Europe, con su mítico «The Final Countdown» en el repertorio.