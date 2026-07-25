Sucesos
Incendio urbano en Vilagarcía deja una persona trasladada al Hospital do Salnés
Fue preciso ventilar el edificio, pero no desalojar a sus ocupantes
O Grove registró un suceso similar
Vilagarcía y O Grove registraron esta mañana sendos incendios urbanos que se saldaron con una persona trasladada por un allegado al Hospital do Salnés.
El primero de los incidentes tuvo lugar en el segundo piso de un edificio de la calle Ramón Otero Pedrayo, sobre las 12.45 horas.
Según la Policía Local de Vilagarcía, una vez extinguido el incendio quedó una acumulación de gases tóxicos, así que fue necesario ventilar el inmueble, pero no fue preciso desalojarlo
En el dispositivo también intervinieron Bombeiros do Salnés, el servicio de Emerxencias e Protección Civil de Vilagarcía y Policía Nacional.
En el caso de O Grove, el 112 Galicia alertó de un suceso similar sobre la una y media de la tarde. Según Emerxencias de O Grove el propio particular extinguió las llamas sin mayores consecuencias.
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