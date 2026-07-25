A Illa promociona la navaja gallega, que generó 91 millones de euros desde 2006

Al abrigo del extenso y variado calendario de fiestas gastronómicas que se llevan a cabo cada verano en tierras isleñas, este fin de semana se despliega la exaltación de la navaja, cuya venta, acompañada de arroz, mejillones y otros muchos productos, permite recaudar fondos para el Club Piragüismo Illa de Arousa.

Pero este acontecimiento es mucho más que una fiesta gastronómica con tintes solidarios. Es también un modo de dar a conocer uno de los recursos específicos más importantes de cuantos se explota en Galicia, capaz de generar 91 millones de euros en las lonjas de la comunidad durante la última década, tras la comercialización de 8.368 toneladas.

La Festa da Navalla de A Illa supone, en consecuencia, una oportunidad inmejorable para, como si de un escaparate se tratara, mostrar a vecinos y visitantes un producto de contrastada calidad y preciado sabor que, al mismo tiempo, supone una importante fuente de ingresos para muchas familias.

Asistentes a la fiesta de la navaja de A Illa. / Noe Parga

Una promoción, dicho sea de paso, que además de dar a conocer la navaja puede aprovecharse para publicitar otro molusco bivalvo de la misma familia, como es el longueirón, que desde el año 2006 ha generado más de 10 millones de euros tras la comercialización de 1.180 toneladas en toda la región.

Especie, por cierto, que viene a ser «prima» del longueirón viejo, que generó en primera venta 2,7 millones de euros en el mismo periodo, en el que se colocaron en el mercado más de 464 toneladas.

Así se extrae navaja con "forquita" en el banco de arena de As Meáns, situado a la altura de A Toxa y explotado por las cofradías de O Grove y Cambados. / M. Méndez

Para que el lector se haga una idea de la relevancia de tales recursos puede decirse que de los 104 millones de euros obtenidos con la venta de 10.000 toneladas de navaja y longueirón en Galicia desde 2006, unos 44 millones de euros y 4.300 toneladas corresponden a la ría de Arousa.

Por su parte, más de 2.106 toneladas se subastaron en las «rulas» de la de Vigo, por importe de 25 millones, situándose la ría de Pontevedra por encima de los 19 millones de euros, con 1.882 toneladas despachadas.

En el caso concreto de A Illa, donde se celebra la fiesta de exaltación de estos infaunales, las operaciones de primera venta superaron los 5 millones de euros y las 539 toneladas, correspondiendo a la navaja casi 4 millones y 329 toneladas.