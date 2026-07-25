Galicia lidera la producción acuícola nacional con 195.000 toneladas de engorde y 255 millones de euros

Los últimos datos sobre la producción de acuicultura en España difundidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) confirman la hegemonía de Galicia en el sector y, sobre todo, afianzan al mejillón de batea como punta de lanza de esta actividad, a pesar de los problemas productivos registrados en los últimos años.

El balance correspondiente al ejercicio 2025 divulgado por la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos (Jacumar), el órgano oficial de coordinación y cooperación entre las Administraciones central y autonómica dependiente del Mapa, indica que la producción acuícola en el país generó durante el pasado ejercicio más de 971 millones de euros.

Cantidad que incluye unos anecdóticos 676.000 euros correspondientes a acuicultura de repoblación, mientras que 970,5 millones son fruto de la acuicultura comercial, en la que se integran la producción en criadero de huevos, con un valor de 3,8 millones; la de caviar, que generó 7,4 millones, la de semillas o alevines, que superó los 29 millones de euros; la de juveniles, que rozó los 47 millones, y, sobre todo, la producción de engorde, es decir, la mercancía que llega al consumidor final, con 274.111 toneladas que generaron alrededor de 884 millones de euros.

Gráfico que deja patente el incontestable dominio del sector que ejerce Galicia gracias al mejillón. / Mapa

Es este último apartado el que hay que tener en cuenta al analizar la capacidad productiva de Galicia, pues la comunidad autónoma produjo en 2025 más de 195.000 toneladas, lo que representa el 71% de la acuicultura comercial de engorde en España, a «años luz» de la Comunidad Valenciana, que se limitó a 22.791 toneladas, Cataluña (12.684), Región de Murcia y Andalucía, en ambos casos con más de 12.0000 toneladas.

Un año antes, en 2024, la acuicultura comercializaba en España 251.983 toneladas de peces y moluscos –con anecdóticas cantidades de crustáceos y macroalgas– de las que 191.218 correspondían a la comunidad gallega, lo cual representaba un llamativo 76%.

Evidentemente, ese liderazgo en cuanto a volumen producido se traduce en un dominio económico, aunque en este caso las diferencias son menores, dado que el mejillón es mucho más barato que otras especies acuícolas, de ahí que Galicia facturara el 29% del total, con 255 de los 883 millones totales.

Hay que tener en cuenta que, a pesar de su abrumador dominio en cuanto a cantidad, con 185.300 toneladas en todo el país, este molusco «solo» generó 133 millones de euros, mientras que la lubina superó los 266 millones en facturación, aun limitando su producción a 30.399 toneladas.

Manuel Méndez

Tras Galicia se posiciona en el ranking económico de la acuicultura comercial de engorde la Comunidad Valenciana, con 166 millones de euros (19%), por delante de Cataluña y Región de Murcia, con algo más de 124 millones (14% del total) en ambos casos.

En buena lógica, muy distintas son las cosas si se analizan exclusivamente los resultados de la llamada acuicultura de moluscos en España, con 37.000 toneladas (537.000 euros) de juveniles obtenidos en criadero y 187.499 toneladas (casi 148 millones de euros) correspondientes a producción de engorde, en la cual el mejillón representa el 99% del volumen total y el 90% del dinero.

Resumen de la producción acuícola en Galicia el año pasado. / Mapa

Y es que el año pasado se vendieron 185.300 toneladas de mejillón en todo el país por valor de casi 133 millones de euros, correspondiendo a Galicia casi 182.000 toneladas y 124 millones de euros, mientras que Cataluña se quedó en 2.200 toneladas (5,5 millones), Comunidad Valenciana apenas despachó mil toneladas de este molusco (2,5 millones de euros), Andalucía se limitó a 354 (338.000) e Islas Baleares aportó únicamente 73 toneladas de mejillón (198.000 euros).

98% del volumen

Unos registros que propician que Galicia, con más de 183.000 toneladas y 136 millones de euros en producción comercial de moluscos, represente casi el 98% del volumen y el 92% de los ingresos obtenidos con este grupo biológico en todo el territorio nacional.

Aclarado esto, y entrando de lleno en las cifras manejadas por Jacumar alusivas a la región gallega, cabe detallar que la producción acuícola en 2025 incluye 8.326 kilos de caviar (201.323 euros), 69.015 toneladas de juveniles obtenidos en criadero (15,5 millones de euros) y las antes citadas 195.000 toneladas de engorde, que generaron 255 millones de euros.

Así se comportó la acuicultura en España en 2025. / Mapa

Al desmenuzar esos datos sale nuevamente a relucir el absoluto dominio del «oro negro» de batea, pues las casi 182.000 toneladas y los más de 124 millones de euros resultado de su explotación marcan una distancia abismal en volumen respecto al rodaballo, que se quedó en 9.328 toneladas, aunque no tanta en lo referido a ingresos, ya que este pescado plano de piscifactoría generó más de 94 millones de euros.

La producción de las demás especies es casi testimonial, aunque pueden citarse los 12,5 millones de euros obtenidos con el lenguado senegalés, casi 12 millones procedentes de la trucha arcoíris, 8,5 millones generados por la almeja japonesa, 1,5 millones de euros declarados por comercialización de ostra rizada y 1,2 millones conseguidos con la ostra plana, siendo ya «residuales» las ventas de berberecho, almeja fina, babosa y algas.

Descargas de mejillón de bateas que ya se sacudieron el episodio tóxico otoñal. / M. Méndez

Peces marinos

El papel de Galicia en lo referido a lo que se conoce como producción de «acuicultura de peces marinos» es más discreto que en el caso de los moluscos, ocupando el tercer lugar del ranking en volumen, con 10.061 toneladas que superan la Región de Murcia y Comunidad Valenciana, y el cuarto puesto en ingresos, pues sus 107 millones de euros son superados por esas dos comunidades y también por Cataluña.

Lubina, dorada, atún rojo, rodaballo, corvina, lenguado senegalés y anguila son, por ese orden, las especies más abundantes en el apartado de «acuicultura de peces marinos», mientras que la «acuicultura de peces continentales» está prácticamente monopolizada por la trucha arcoíris, con casi 15.000 toneladas y cerca de 55 millones de euros para un total de 17.000 y 58, respectivamente.

La piscifactoría de Javier de la Calle, en A Estrada. / Roi Rodríguez

En este ámbito, Galicia ocupa la tercera posición del ranking productivo (2.044 toneladas de peces continentales) y el segundo escalón del podio económico, camino de los 10 millones de euros y pisando los talones a Castilla La mancha, cuya facturación es casi idéntica a la gallega a pesar de comercializar mil toneladas más.

Para finalizar, y a modo de resumen del informe emitido por el Mapa, decir que los moluscos lideran la producción de acuicultura comercial de engorde, con 187.499 toneladas que superan claramente las casi 87.000 toneladas que suman los peces, aportando las mayores cantidades el mejillón, lubina, trucha arcoíris y dorada, por este orden.

Sin embargo, los peces son los líderes indiscutibles en valor, con 735 millones de euros que dejan relegados a un muy alejado segundo puesto a los moluscos, con apenas 158 millones, resultando la lubina, mejillón, dorada y trucha las especies que más dinero generan.