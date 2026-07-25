Patronales
Las fiestas de Carril llegan hoy al éxtasis de su danza ancestral
El evento tendrá lugar a las 19.30 horas
Carril está inmersa en la celebración de sus fiestas patronales que hoy llegarán al momento cumbre con su singular Danza de Espadas, que tendrá lugar a las 19.30 horas durante la solemne procesión. No faltarán los gigantes y cabezudos y por la noche la verbena, a cargo de Claxxon y Vilamariache y Prisma.
La misa será cantada por el coro San Felix de Solobeira, que se suma al resto de encargados de poner a la música en esta jornada: la Banda de Vilagarcía, Brisas do Ulla, y Os Terribles de Arousa. El último día de un programa que arrancó ayer viernes con los correspondientes pasacalles y el espectáculo musical de La Banda de Ayer y Assia.
Salvas de bombas y sesiones vermú a cargo de Fanfarria Furruxa y Xuntanza completaron la previa del día grande en honor a Santiago Apóstol, el patrón de los carrilexos.
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