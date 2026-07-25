Las fiestas de Carril llegan hoy al éxtasis de su danza ancestral

Carril está inmersa en la celebración de sus fiestas patronales que hoy llegarán al momento cumbre con su singular Danza de Espadas, que tendrá lugar a las 19.30 horas durante la solemne procesión. No faltarán los gigantes y cabezudos y por la noche la verbena, a cargo de Claxxon y Vilamariache y Prisma.

La misa será cantada por el coro San Felix de Solobeira, que se suma al resto de encargados de poner a la música en esta jornada: la Banda de Vilagarcía, Brisas do Ulla, y Os Terribles de Arousa. El último día de un programa que arrancó ayer viernes con los correspondientes pasacalles y el espectáculo musical de La Banda de Ayer y Assia.

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