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Patronales

Las fiestas de Carril llegan hoy al éxtasis de su danza ancestral

El evento tendrá lugar a las 19.30 horas

Una edición anterior de la Danza de Espadas de Carril.

Una edición anterior de la Danza de Espadas de Carril. / Noe Parga

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Lucía Romero

Vilagarcía

Carril está inmersa en la celebración de sus fiestas patronales que hoy llegarán al momento cumbre con su singular Danza de Espadas, que tendrá lugar a las 19.30 horas durante la solemne procesión. No faltarán los gigantes y cabezudos y por la noche la verbena, a cargo de Claxxon y Vilamariache y Prisma.

La misa será cantada por el coro San Felix de Solobeira, que se suma al resto de encargados de poner a la música en esta jornada: la Banda de Vilagarcía, Brisas do Ulla, y Os Terribles de Arousa. El último día de un programa que arrancó ayer viernes con los correspondientes pasacalles y el espectáculo musical de La Banda de Ayer y Assia.

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