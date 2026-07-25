Conflicto laboral
La Cofradía de Vilanova indemnizará a la exbióloga por despido improcedente
Acepta un acuerdo judicial en el que la demandante rebajó sus pretensiones ante la difícil situación financiera de la entidad
La Cofradía de Vilanova y la bióloga despedida han alcanzado un acuerdo por el cual se le indemnizará con 7.331 euros. Fue tras un acto de conciliación judicial celebrado esta semana y producto de un primer intento de consenso para evitar la vía judicial, en el SMAC.
Finalmente, el Pósito reconoce el despido improcedente y acepta la propuesta de indemnización de la exbióloga, que en esta fase redujo sus pretensiones, retirando su reclamación de anular su despido y la indemnización por daños, por lo cual pedía 20.000 euros. Desde su entorno señalan como motivo la difícil situación financiera que atraviesa la entidad.
El fin de la relación contractual se fija en mayo de 2025 y el pago acordado será abonado en dos pagos, en agosto y en septiembre, siempre según el acta emitida por el Tribunal de lo Social número 3 de Pontevedra.
Cabe recordar que la extrabajadora, que estaba en sustitució de la titular, llegó a denunciar acoso laboral. Yno es el único caso judicializado. Se acaba de fijar para noviembre un acto de conciliación ejercido por la exsecretaria, que reclama 60.000 euros de indemnización.
- La familia del piloto de O Grove fallecido en La Bañeza reclama 1,7 millones de euros de indemnización
- Detienen en Cambados al narcotraficante Ramón Canto Nine, «Moncho Vilaboa»
- Un hotel de película y con mucha historia en Meaño
- La Policía de Vilagarcía denuncia a un local por tener música alta y gente a pesar de estar precintado
- Indignación en O Grove: «Nos dejan cinco médicos para 40.000 personas»
- Cambados acogerá un gran evento solidario de tres días con GaliciAME
- Diez menores investigados por una ola de actos vandálicos en Cambados que culminó con el incendio de un coche
- Toda A Illa sufre un corte general de agua por una avería