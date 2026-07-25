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Conflicto laboral

La Cofradía de Vilanova indemnizará a la exbióloga por despido improcedente

Acepta un acuerdo judicial en el que la demandante rebajó sus pretensiones ante la difícil situación financiera de la entidad

Fachada de la cofradía de Vilanova.

Fachada de la cofradía de Vilanova. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

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Lucía Romero

Vilanova

La Cofradía de Vilanova y la bióloga despedida han alcanzado un acuerdo por el cual se le indemnizará con 7.331 euros. Fue tras un acto de conciliación judicial celebrado esta semana y producto de un primer intento de consenso para evitar la vía judicial, en el SMAC.

Finalmente, el Pósito reconoce el despido improcedente y acepta la propuesta de indemnización de la exbióloga, que en esta fase redujo sus pretensiones, retirando su reclamación de anular su despido y la indemnización por daños, por lo cual pedía 20.000 euros. Desde su entorno señalan como motivo la difícil situación financiera que atraviesa la entidad.

El fin de la relación contractual se fija en mayo de 2025 y el pago acordado será abonado en dos pagos, en agosto y en septiembre, siempre según el acta emitida por el Tribunal de lo Social número 3 de Pontevedra.

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Cabe recordar que la extrabajadora, que estaba en sustitució de la titular, llegó a denunciar acoso laboral. Yno es el único caso judicializado. Se acaba de fijar para noviembre un acto de conciliación ejercido por la exsecretaria, que reclama 60.000 euros de indemnización.

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