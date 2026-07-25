Carril vuelve a atravesar los siglos

Carril volvió a atravesar siglos de historia con una tradición singular más allá de sus fronteras. La conocida como Danza de Espadas es un elemento del folclore gallego transmitido con orgullo por decenas de generaciones de carrilexos y ayer volvió a demostrar un futuro brillante.

Como siempre, el inicio de esta procesión danzada lo marcó la salida del patrón de la iglesia y el saludo del párroco, un momento vivido con emoción.

La treintena de bailarines ya estaba dispuesta, templando nervios tras semanas de preparación de una composición casi teatral que requiere de movimientos medidos al milímetro y cargados de simbolismo.

Señal de duelo

Solo un crespón negro en recuerdo de dos queridos vecinos fallecidos recientemente irrumpieron en sus atuendos de riguroso blanco, con la cruz de Santiago Apóstol bordada en la camisa y los fajines rojos y amarillos con los colores de la bandera española.

Una de las imágenes más llamativas del desfile. / Noé Parga

Así desfilaron al ritmo de la Banda de Música de Vilagarcía y seguidos por otro de los símbolos identitarios de esta villa: los gigantes y cabezudos con sus curiosos aires.

Los integrantes de este orgulloso grupo ejecutaron con firmeza los ocho bailes de rigor y los movimientos de espadas como marca esta tradición nacida hace más de 350 años y que no responden al azar, sino que están cargados de significado. Dibujando en la invisibilidad caracolas, estrellas y lazos que definen la lucha interior, la espiritualidad…No faltó uno de los momentos más emotivos, cuando el capitán de la ceremonia escenificó la lucha del Arcángel San Miguel contra los grandes enemigos de las buenas almas: el mundo, el demonio y la carne, simbolizados por tres de los espadachines.

El relevo generacional está servido. / Noé Parga

Cientos de personas disfrutaron del ritual procesional que fue haciendo paradas en su recorrido y especialmente frente a la estampa de otro orgullo carrilexo: la isla de Cortegada.

Programa de San Fidel

Entre ovaciones y muestras de respeto, cariño y admiración, la coreografía culminó con el tradicional lanzamiento de boinas al aire y el regreso del santo a la iglesia, dando paso al resto del programa preparado por la organización de estas fiestas patronales, que arrancaron el viernes. La verbena estaba preparada con Claxxon y Vilamariache y Prisma.

Y Carril volverá a festejar mañana en otra de sus queridas celebraciones, la de San Fidel. El grupo Xirifeiros, acompañado de gigantes y cabezudos, realizará un pasacalles prendiendo el ambiente para vivir un programa que la comisión ha preparado con esmero. Habrá sesión vermú y a las 18.00 horas se disputará la regata de vela latina y habrá pasacalles con la charanga Xuntanza.

Las calles se llenaron de público. / Noé Parga

Luego, a las ocho de la tarde, comenzarán las tradicionales cucañas y a las 21.00 horas la charanga Xuntaza dará un concierto, seguido de la música con DJ Compota. A las 23.00 horas la verbena estará amenizada por el trío Somozas y Los Lunes al Sol y el día se cerrará nuevamente con música de dj.

Mañana lunes será el Día del Niño con diferentes atracciones para los más pequeños que, por la tarde, ofrecerá una fiesta de la espuma y disputará la regata de barcaños. A las 19.30 horas actuará la charanga OT y a las 22.30 horas arrancará la verbena con Kubo.

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Los organizadores invitan a los vecinos a acompañarles en estas celebraciones en las que decidieron continuar.