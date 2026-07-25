El último infortunio de A Illa de Arousa tenía alas

A Illa de Arousa lleva una semana negra en lo que a averías en servicios básicos se refiere. Empezó con una prolongada caída de internet y graves problemas con la telefonía móvil, cuya atención por parte de las compañías fue tan deficiente que el Concello incluso amenazó con acudir a los tribunales.

Siguió con una rotura de la tubería de agua y, aunque finalmente se solventó, se movilizó un camión cisterna de 25.000 litros por si la recuperación del servicio de abastecimiento tardaba más de lo previsto. Y para acabar con esta especie de siete plagas modernas, llegó un corte de luz.

Solo duró 20 minutos, pero hasta el alcalde, Luis Arosa, lo reseñó; más por la mala suerte que parecía haber caído esta semana sobre ellos que por la entidad del corte. Sobre todo teniendo en cuenta que el culpable fue un pájaro que provocó un cortocircuito al posarse en una línea aérea y hacer contacto entre esta línea de media tensión y la cruceta metálica de un poste. Una incidencia que no tiene nada de particular, pero que, desde luego, es infrecuente.

Desde la propia Compañía de Electrificación explicaban que el corte de luz, aunque de duración menor, «al coincidir con los fallos en la línea de teléfono y la avería de agua causó una pequeña alarma entre los vecinos, sobre todo en la época en la que estamos y la hora a la que era, con los locales de hostelería llenos».

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La empresa fue quien informó de los detalles de un incidente que los isleños esperan sea el último de la semana y que de haber sucedido todos juntos les hubiera llevado a tener que vivir casi en una edad de piedra. Muchos bromeaban planteando un dilema: «¿Qué es peor quedarse sin agua, sin luz o sin internet?». Y es que en los tiempos actuales, disponer de acceso a la red de red es casi tan capital como encender una bombilla.