Vilagarcía renueva juegos infantiles en A Xunqueira y A Tomada e invierte en maquinaria para mantenimiento de parques

La Xunta de Goberno Local de Vilagarcía de Arousa ha aprobado una nueva inversión para mejorar el estado de las áreas recreativas del municipio y reforzar los medios del Servicio de Parques y Jardines. En conjunto, el Concello destinará cerca de 5.700 euros a la renovación de elementos de juego en los parques de A Xunqueira y A Tomada, en Carril, así como a la adquisición de nueva maquinaria para las labores de mantenimiento.

Una de las actuaciones se llevará a cabo en el parque infantil de A Xunqueira, donde se sustituirán varios componentes de la torre activa que preside la zona de juegos. Se trata de una estructura sometida a un uso muy intensivo y cuyos elementos presentaban un importante desgaste, lo que podía suponer un riesgo para los niños que utilizan habitualmente estas instalaciones.

Iñaki Abella

Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Oziona Soluciones de Entretenimiento, que se encargará de reponer las piezas deterioradas por un importe de 1.875 euros.

La segunda intervención se desarrollará en el parque de A Tomada, en Carril, donde se sustituirá uno de los tableros de la pista de minibasket. El nuevo equipamiento será suministrado por la empresa Baygar, con un coste de 1.100 euros.

Además de estas mejoras en las zonas de ocio, el gobierno local dio luz verde a la compra de nueva maquinaria para el Servicio de Parques y Jardines, con una inversión de 2.696 euros. El lote incluye una motosierra, dos desbrozadoras y una batería eléctrica, equipos que serán suministrados por la empresa vilagarciana Madeco y que permitirán reforzar las labores de conservación de los espacios verdes del municipio.

Aunque se trata de actuaciones de importe moderado, desde el Concello subrayan que forman parte del trabajo continuo de mantenimiento que se realiza en los parques y jardines de Vilagarcía. El objetivo es garantizar la seguridad de las áreas infantiles, mantener en buenas condiciones los espacios públicos y dotar al personal municipal de herramientas adecuadas para desarrollar su labor con mayor eficacia.

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Las áreas recreativas del municipio registran una elevada afluencia de usuarios, especialmente durante los meses de verano y en los entornos urbanos, por lo que estas actuaciones buscan asegurar que las instalaciones permanezcan en óptimas condiciones para el disfrute de vecinos y visitantes.