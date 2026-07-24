Valga homenajea a los alumnos con los mejores expedientes académicos del curso 2025-2026

El Concello de Valga rindió homenaje a los estudiantes con los mejores expedientes académicos del curso 2025-2026 en un acto celebrado en el Auditorio Municipal, donde autoridades, representantes de los centros escolares y familiares arroparon a los alumnos distinguidos por su excelencia académica.

La ceremonia estuvo presidida por el alcalde, José María Bello Maneiro, acompañado por la concejala de Educación, Carmen Gómez; el director general de Centros y Recursos Humanos de la Xunta de Galicia, Jesús Álvarez Bértolo, y el director territorial de Educación, César Pérez Ares. También asistieron los directores de los centros educativos del municipio.

Público asistente a la ceremonia. / FdV

En Educación Primaria fueron reconocidas Inés Vázquez Soutullo, del CEP Xesús Ferro Couselo, y Lucía Bouzón Bouzón, del CEIP Baño-Xanza. En Educación Secundaria Obligatoria el galardón recayó en Adela Portas Bouzón, mientras que en Bachillerato los mejores expedientes fueron los de Jesús Manuel Lafuente Bello, en la modalidad de Ciencias y Tecnología, y Martín Otero Isorna, en Humanidades y Ciencias Sociales.

La Formación Profesional también tuvo un destacado protagonismo durante el acto. En el Ciclo Básico de Agrojardinería y Composiciones Florales fue distinguido Anxo Gil Doce, mientras que en Fabricación y Montaje el reconocimiento correspondió a Anxo Varela Lorenzo. En el Ciclo Medio de Jardinería y Floristería la alumna con mejor expediente fue Saray Suárez Hermida.

Un momento del homenaje. / FdV

Por su parte, en Soldadura y Calderería fueron premiados Anxo Rey Pancorbo, en la modalidad ordinaria, y Manuel García Míguez, en la formación dual. Los mejores expedientes de los ciclos superiores correspondieron a Lucas Martínez Beltrán, en Construcciones Metálicas, y Raúl García Janeiro, en Mecatrónica Industrial.

El reconocimiento alcanzó también a las enseñanzas musicales. En la Escuela Municipal de Música obtuvieron las mejores calificaciones del Grado Profesional Lucía Rey Aboy, en la especialidad de violonchelo, y Darvin Villar Gens, en trompeta.

En el Grado Superior fue distinguido Carlos Blanco Villena, estudiante del Centro Superior de Música en la especialidad de Interpretación, quien además puso el broche musical a la ceremonia con una actuación en directo.

Cada uno de los homenajeados recibió un diploma, una placa conmemorativa y una tablet aportada por la Consellería de Educación.

El acto de entrega de diplomas en el Auditorio Municipal de Valga. / Concello de Valga

Durante su intervención, el alcalde felicitó a los alumnos por sus excelentes resultados y destacó que este acto pretende reconocer «el excelente trabajo que se realiza en los centros educativos de Valga, una labor que es posible gracias a la implicación del profesorado, de los equipos directivos, del personal de los centros y, por supuesto, del alumnado y de sus familias».

Por su parte, el director general de Centros y Recursos Humanos de la Xunta animó a los estudiantes a continuar esforzándose en su formación y les deseó éxito tanto en las etapas educativas que aún les quedan por recorrer como en su futura incorporación al mercado laboral. «Seguid trabajando para conseguir una Galicia mejor y una Valga mejor», les trasladó.

La fiesta de graduación de los alumnos del IES de Valga, en el Auditorio. / Concello de Valga

En representación de la comunidad educativa intervino la directora del IES de Valga, Conchi Paz, quien puso en valor la oferta formativa del municipio. «Tenéis la suerte de vivir en Valga, donde podéis completar todas las etapas educativas, desde la Educación Infantil hasta el acceso a la Universidad», señaló a los estudiantes, a quienes definió como «una oportunidad para construir un futuro mejor».

Los propios alumnos homenajeados tomaron finalmente la palabra para agradecer el apoyo recibido por parte de sus profesores, familias y compañeros, destacando que su respaldo ha sido fundamental para alcanzar unos resultados académicos que ahora han sido reconocidos públicamente por el Concello.