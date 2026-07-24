Una tonelada de navajas para ayudar al deporte en A Illa

A Illa dio hoy el pistoletazo de salida a su ya tradicional sucesión de fiestas gastronómicas de verano con un tributo a la navaja a cargo de una legión de voluntarios del Club Piragüismo Illa de Arousa y una reserva de mil kilos del producto estrella.

Mantienen los precios del año pasado, de tal manera que la ración sale a 14,50 euros y por 4,50 euros ya se puede disfrutar de la empanada de atún y todo ello con vistas al mar. Un plan que se podrá vivir hasta el domingo y contribuyendo además a una noble causa.

Y es que, como siempre, la recaudación se destinará a la actividad del club. Su secretario, Arturo Paz, recuerda que la fiesta se hace para «no tener que cobrar unas cuotas elevadas a los deportistas, para que la barrera económica no sea ningún problema para nadie que quiera practicar deporte».

Voluntarios en la zona de cocina. / Pedro Mina

Así, gracias al beneficio logrado tras restar gastos, la entidad sin ánimo de lucro puede asumir, entre otras cosas, las dietas de los viajes a las competiciones y la compra de equipamientos, pues una piragua de precio económico ya sale por unos 1.300 euros.

Vista de la carpa de la Festa da Navalla de A Illa de Arousa. / Pedro Mina

No es de extrañar que toda la comunidad se implique de manera altruista en la organización, convirtiéndose en camareros, cocineros, limpiadores… durante los tres días. Directivos, padres… e incluso «gente que dejó la práctica deportiva intensa hace años, pero sigue vinculada. Aquí siempre hubo mucha tradición de ayudar a los clubs», añade Paz.

Asistentes a la exaltación gastronómica de A Illa de Arousa. / Pedro Mina

En total, son un centenar de personas implicadas para que todo salga a pedir de boca en esta primera exaltación gastronómica a la que seguirán otras con igual condición: exaltar los mejores productos y ayudar a los clubs deportivos de A Illa.

Además de navajas a la plancha y la empanada de atún, en las carpas de O Cantiño se sirve paella, croquetas de marisco, mejillón al vapor y tigre y pimientos de Padrón.

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A pesar de la subida de precios por la escasez de marisco, dada la grave crisis que atraviesa la ría de Arousa, se hace un esfuerzo por mantener el menú al mismo coste, pues «entendemos que los bolsillos de la gente tampoco están para mucho». Al coincidir en festivo, desde la organización esperan que la afluencia de gente sea elevada.