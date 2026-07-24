Obras
Ribadumia mejora el acceso al punto limpio y al recinto deportivo de Leiro
El Concello ejecuta el proyecto con 48.000 euros del Plan de Infraestruturas Rurais de Medio Rural
El Concello de Ribadumia está ejecutando una actuación integral en el camino de acceso al punto limpio y al recinto deportivo de Leiro con 48.383 euros del Plan de Infraestruturas Rurais de 2025 de la Consellería de Medio Rural.
El proyecto contempla la reposición integral del firme en la carreretera EP-9305 y también se está ejecutando un nuevo tramo de red de saneamiento que permitirá conectar la del punto limpio a la general, dejando todo listo para, en un futuro, darle continuidad a las instalaciones deportivas.
Asimismo, se dará servicio de abastecimiento de agua al centro de residuos y se mejorará su gestión con la reforma de un registro, siempre según las explicaciones ofrecidas por el Concello.
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