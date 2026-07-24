El pintado de la uva es generalizado y los riesgos para la cosecha caen en picado

El estadio fenológico de la vid, según el método de codificación Baggiolini, que data de 1952, corresponde al inicio de envero (Estado M1), es decir, la parada temporal del crecimiento con pérdida progresiva de la clorofila, unido a la aparición de los pigmentos responsables de la coloración característica de cada variedad. Si lo que se maneja es la escala BBCH, la Estación Fitopatológica de Areeiro (EFA) coloca el viñedo en pleno estadio 8, el de maduración de frutos, situándose los predios entre las fases 81 y 83, que se corresponden, respectivamente, al comienzo de la maduración, cuando las bayas comienzan a brillar, y al de bayas completamente brillantes ya.

Quiere esto decir que, con al menos una semana de adelanto respecto a lo sucedido el año pasado, los viñedos se encuentran inmersos en un pintado generalizado que se nota en todas las variedades, siendo más apreciable este avanzado desarrollo fenológico, que alcanza incluso el pleno pintado en algunos racimos, en las comarcas del sur de Pontevedra, aunque apareciendo también en todos los predios de la subzona productora Val do Salnés.

Esta es una forma de decir que ha comenzado la cuenta atrás del ciclo productivo y que se confirma que apenas resta un mes para el inicio de la recolección de una uva que goza de unas excelentes condiciones sanitarias y sigue siendo abundante, incluso más que el año pasado.

Una planta con mildiu larvado procedente de una infección anterior. / EFA

Más aun teniendo en cuenta que el citado estado fenológico de las plantas minimiza el riesgo de que se extiendan plagas como el mildiu, a pesar de la aparición de manchas de este patógeno en fincas mal tratadas desde un punto de vista fitosanitario y/o lastradas por un exceso de vegetación que resta eficacia a los tratamientos y reduce la ventilación de los racimos.

Pero la tranquilidad es la tónica dominante en el sector, pues si bien el riesgo de detección de nuevos síntomas de esa u otras enfermedades, como el oídio, «no desaparece completamente», no es menos cierto que «se va reduciendo debido a la fenología y al cambio en las condiciones meteorológicas», con precipitaciones generalmente débiles, tiempo seco, subida de temperatura y cambio en la dirección del viento, de oeste-suroeste a norte.

Racimos de uva loureira en excelente estado. / EFA

La única amenaza, si es que puede llamarse así, está en la botrytis, pues el riesgo aumenta a medida que se incrementan los niveles de azúcar en las uvas y éstas sufren cortes o heridas a causa de la acción de pájaros o insectos, dado que es por ahí lo por donde puede atacar este patógeno oportunista.

En relación con todo esto, los técnicos de la EFA aconsejan mantener la vigilancia y seguir aplicando labores culturales como el deshojado y la eliminación de racimos secos, toda vez que los problemas observados prácticamente se limitan a síntomas de mildiu larvado en racimos de algunas viñas con exceso de frondosidad u otras donde la aplicación de tratamientos fue «deficientemente realizada».

Si bien es cierto que «esta situación no es en absoluto general y sigue predominando el excelente estado fitosanitario de la uva», insisten en el servicio de orientación al viticultor y las bodegas dependiente de la Diputación de Pontevedra.

Los insectos pueden causar heridas por las que penetre la botrytis. / EFA

Antes de recordar que «en general, el mildiu larvado procede de infecciones anteriores que no fueron bien controladas». Y así los constataron los técnicos en el seguimiento a pie de viña realizado esta semana, cuando vieron algunas plantas con síntomas que tenían manchas e incluso racimos secos desde principios del periodo de formación del fruto, lo cual confirma que se trata de infecciones antiguas.

Cuidados deficientes

Pero eso no es todo, sino que también se observó mildiu larvado, aunque de forma esporádica, en racimos que crecen pegados a las viguetas de las parras, lo cual, «unido probablemente a una velocidad de avance inadecuada en los tratamientos, pudo haber hecho que los fungicidas aplicados no los cubrieran en su totalidad».

¿Por qué esta aclaración si es algo puntual? Porque así trata de demostrar la EFA que es fundamental aplicar tratamientos con equipos «perfectamente revisados y calibrados, comprobando siempre que la bomba mantenga una presión constante, que los filtros estén limpios y que las boquillas mantengan flujos de caldo uniformes y bien solapados».

El pintado de la uva treixadura en O Rosal. / EFA

Puestos a hacer recomendaciones, y después de haber insistido en ello repetidamente en sus últimos boletines informativos semanales, los expertos de la EFA recuerdan ahora que para luchar contra el mildiu larvado o cualquier otro patógeno es esencial «realizar una buena gestión o manejo de la frondosidad de las plantas, pues el exceso de vegetación limita la llegada de los fitosanitarios a los racimos», propiciando el avance de las posibles plagas.

Por cierto, al hablar del manejo cultural de las plantas, la EFA incide en la necesidad de actuar con rigor, ya que una defoliación exagerada o mal planificada puede propiciar golpes de sol en los racimos más expuestos.

Esa insolación es una de las incidencias apreciadas en los controles efectuados en los predios de las diferentes zonas productoras, junto con los «síntomas derivados de estrés hídrico en plantas débiles o afectadas por enfermedades de la madera» y la aparición de los primeros racimos dañados por la alimentación de pájaros y avispas.