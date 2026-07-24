Inusual avistamiento de nutrias adultas y crías en Vilagarcía, Vilanova y O Grove

Las nutrias se han convertido en las inesperadas protagonistas de la jornada, dada la notable actividad que han registrado durante el día tanto en O Grove como en Vilanova y Vilagarcía de Arousa, en este último caso acaparando el protagonismo que el pasado martes tuvo un delfín común, delfín común oceánico o delfín de aletas cortas (Delphinus delphis) que fue rescatado por los bañistas cuando trataba insistentemente de varar en la playa de A Concha-Compostela.

Aquel mamífero marino, quizás asustado por la notable presencia en las inmediaciones de delfines mulares o arroaces, una especie también conocida como delfín nariz de botella o delfín de hocico de botella (Tursiops truncatus), parecía empeñarse en varar sobre la arena, obligando a los presentes a introducirse en el agua para impedir lo que parecía una muerte segura.

Volviendo a las nutrias avistadas hoy, vaya por delante que tampoco es algo excepcional. Pero sí llama poderosamente la atención que se registraran tantos avistamientos al mismo tiempo.

Las de O Grove fueron detectadas en la zona portuaria de O Corgo, donde suelen encontrarse con cierta frecuencia, llegan a pasear por la carretera y están siendo seguidas muy de cerca desde hace años, con fines científicos, por el Instituto para el Estudio de los Mamíferos Marinos (BDRI).

Al margen de las nutrias mecas, que también se dejan ver por A Toxa, esta mañana fue observado un ejemplar adulto en Vilagarcía, donde ya hay registros anteriores de esta especie, sobre todo en el entorno de la isla de Cortegada.

Nutria fotografiada hace unos días en O Grove por el equipo del BDRI. / BDRI

Esta vez la nutria se alimentaba de bivalvos en el entorno de la rampa de O Cavadelo, los pantalanes de la Escuela de Vela y la desembocadura del río O Con, lo cual no deja de ser llamativo, dado que esta especie requiere de aguas bien limpias, y el citado cauce fluvial, que desemboca en plena ciudad, suele arrastrar vertidos de todo tipo.

Vilanova, como A Illa y Catoira, es otro de los municipios en los que hay constancia de registros anteriores referidos a la presencia de nutrias. En esta ocasión es distinto, pues hay que hablar de dos ejemplares juveniles que, aparentemente, no se encontraban en buen estado de salud.

Las crías rescatadas en Vilanova. / Noé Parga

Parece que un particular alertó a los servicios medioambientales de la Xunta y al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, cuyos miembros se ocuparon de capturar a los dos animales y trasladarlos al Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre de Cotobade.

Las jóvenes nutrias rescatadas en aguas de Vilanova se encontraban muy cerca del hotel Dinaján, es decir, a la entrada del puente que conduce al Concello de A Illa de Arousa, donde se localizan playas como las de O Terrón, O Castelete y As Patiñas.

«Su presencia es buena noticia, dado que es un bioindicador que habla por sí solo de la calidad de las aguas, lo cual quiere decir que esta zona de Vilanova se está recuperando», explicaban algunos de los testigos del rescate.

No está de más recordar que este mamífero marino carnívoro es capaz de habitar diversos ambientes acuáticos, desde tramos de costa y rías como la de Arousa, hasta islas como Sálvora, además de estuarios, lagos, ríos, canales o pantanos, entre otros.

A pesar de esa versatilidad, su situación es crítica, debido a factores tales como la destrucción de su hábitat por la deforestación, la contaminación marina y/o ambiental, la caza furtiva o la pesca accidental.

De ahí que colectivos como el BDRI lleven años reclamando acciones tendentes a lograr la conservación de este mamífero marino del que se conocen trece especies diferentes en todo el mundo que, «por desgracia, se consideran vulnerables o en peligro de extinción», explica Bruno Díaz, sabedor de que todas ellas están incluidas en la Lista Roja de Especies Amenazadas.

Plantea estas reflexiones para centrar las miradas de la población en la nutria euroasiática (Lutra lutra) presente en el Noroeste de España, y llamar la atención sobre los individuos que viven en Arousa.