La grovense Clara Caneda revoluciona la moda de baño con «Anel», una colección en la que naturaleza y artesanía se dan la mano

La creatividad mezcla a partes iguales moda y artesanía en la colección de trajes de baño de Clara Caneda Otero, una grovense nacida en 1999 que se abre camino con paso firme en el mundo del diseño, transmitiendo en sus trabajos todo lo que ha mamado desde niña, ya que creció entre las prendas de la tienda de su madre.

Así, entre tejidos y revistas, comenzó a soñar con hacerse un hueco en el mundo de la moda, dando los primeros pasos de su trayectoria laboral en el sector retail, es decir, el comercio minorista que vende directamente al consumidor final para su uso personal, actuando como el último eslabón de la cadena de suministro, comprando a mayoristas o fabricantes para ofrecer productos de manera masiva o al detalle.

Para no dar puntada sin hilo, la joven meca se formó también en la Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo, iniciando su trayectoria profesional en una empresa de moda masculina sita en Ourense, donde reside en la actualidad y no deja de desarrollar su proceso creativo, estrechamente ligado a la experimentación con el color, las texturas y la expresión personal.

Pero también vinculado a la cerámica, pues en el barro ha encontrado una herramienta mediante la que amplía su lenguaje creativo, «modelando mis propias piezas y dando a cada diseño una identidad única e irrepetible», explica Clara Caneda.

Todo ello la llevó a convertirse en una de las ocho finalistas de un concurso nacional de moda de baño celebrado en Alicante, al abrigo de la Mediterranean Fashion Beach (MFB), donde se presentó destacando que la creatividad formó parte de su vida desde que era una niña, para añadir que «lo que comenzó siendo un juego en la tienda de mi madre se convirtió en dedicación, trabajo y esfuerzo».

Ahora ve la moda de forma profesional, pero con los mismos ojos de aquella niña, convencida de que «crear es fluir, dejarse llevar, mancharse las manos y experimentar».

Y eso es lo que pudo transmitir en el concurso para jóvenes diseñadores disputado en tierras alicantinas, «donde cada uno de los participantes teníamos que presentar una colección de ocho estilismos centrados en el ecodiseño».

Un momento del desfile en Alicante. / Clara Caneda

En su caso se inspiró en la dendrocronología, la ciencia que data y analiza los anillos de crecimiento anual de los árboles y arbustos para determinar la edad exacta de la madera, reconstruir el clima del pasado (temperaturas y precipitaciones) y estudiar eventos ambientales históricos como incendios, erupciones volcánicas o plagas.

De ahí el título de su colección, «Anel», que nace de una huella «que nos indica quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos», explica la joven diseñadora grovense en un vídeo en el que aparece mostrando alguno de los encantos paisajísticos de su pueblo natal.

Para ella, «Anel» es «experimentación, artesanía, color, textura y el recordatorio de la importancia de tener un legado y una voz». Pero también «ecodiseño puro», de ahí que se considere una colección en la que «naturaleza y artesanía se fusionan con la moda».

La grovense presentó su colección de trajes de baño. / Clara Caneda

En palabras de la propia creadora, «la mayoría de los bañadores sean solo eso, bañadores», mientras que los suyos «tienen su propio ADN: una huella y una voz».

Aderezando todo ello con múltiples estampados y piezas cerámicas que ella misma elaboró a partir de barro y decoran tanto los bañadores de hombre como los bikinis de mujer.

Complementos

Además de introducir en la colección elementos decorativos y un pantalón y un vestido elaborados con materiales ecológicos a los que dio color añadiendo tintes obtenidos a partir de restos orgánicos reciclados, como la piel de cebolla o el hueso de aguacate.

Nunca sale el mismo patrón, y eso es lo que nos ofrece la naturaleza, con múltiples estampados allá por dónde mires, todos ellos diferentes y con una identidad propia Clara Caneda — Diseñadora

De ahí obtuvo los tintes necesarios para decorar sus prendas con la técnica milenaria japonesa de teñido por reserva conocida como «shibori», que consiste en doblar, torcer, atar o presionar la tela de las prendas elaboradas con fibras naturales como el algodón o el lino antes de teñirlas. De este modo, las partes comprimidas resisten al tinte, creando patrones únicos, orgánicos y simétricos.

«Nunca sale el mismo patrón, y eso es lo que nos ofrece la naturaleza, con múltiples estampados allá por dónde mires, todos ellos diferentes y con una identidad propia», reflexiona Clara Caneda, visiblemente satisfecha e incluso emocionada tras su paso por MFB Alicante 2026.

Uno de los diseños mostrados en Alicante. / Clara Caneda

Una cita que en la gran final del Premio Nacional de Moda Baño Nuevos Talentos Moda de España congregó a diseñadores emergentes, empresas, instituciones, medios de comunicación y destacadas personalidades en una gala que confirmó el excelente momento creativo que vive la moda baño española.

La ceremonia estuvo presentada por la actriz Elia Galera y reunió en el photocall a destacadas personalidades, como Martina Klein, Laura Sánchez y Elena Sánchez.

Por cierto, que como se explicó en FARO DE VIGO en su momento, el ganador fue Josu Santos, un vecino de Sobrado do Bispo, en Barbadás (Ourense) que con su colección «Rizomas» impresionó al jurado, al conjugar, junto con el material base de la licra de los bañadores de hombre y mujer, un auténtico homenaje a sus raíces, explorando la inclusión de materiales como el lino tradicional y aplicaciones de encaje Camariñas.