El festival Son do Mar entra en ebullición tras vivir en la noche de ayer una espectacular velada protagonizada Maldita Nerea, The Rapants, Marlon y el cantautor gallego Luis Fercán, que alternó temas en solidario con otros en los que estuvo acompañado por banda.

Destacada fue la actuación de Maldita Nerea, quinteto de origen murciano, «aunque de Murcia solo quedó yo», reconocía su voz solista, Jorge Ruiz desde el escenario, «pero nos sentimos como en casa en Galicia, y más aún porque nuestro nuevo batería es de Fene».

Maldita Nerea hizo sonar temas de siempre de su dilatada discografía editada en las últimas dos décadas, entre ellos el «Perdona si se te llamo amor», «El secreto de las tortugas» o el «No pide tanto, idiota».

El relevo lo tomó la formación gallega The Rapants, con sus temas indie y garaje con el gallego como en las letras en este grupo de Muros, con mucho tirón entre los jóvenes, haciendo sonar -y bailar- «La favorita», «Meu cariño» o «A vida», entre otros temas. Sus giros dialécticos, metiendo la gheada y su empleo singular de los pronombres a libre albedrío, a tono con espíritu de la formación que es su esencia, gustan al público.

La actuación de The Rapants. / T. Hermida

Ya metidos en la madrugada, el último turno fue para Marlon, formación asturiana que un día antes actuaba en el Náutico de San Vicente y que volvía a congregar a mucha gente joven, de la cual buena parte hacía su entrada en Son do Mar a esa hora para seguir a la banda.

Fueron momentos para bailar y corear temas como «Mi Macarena», «Olvidé olvidarte» o «Todo va a salir bien» entre otros. Y hacerlo en un recinto cómodo, sin aglomeraciones, y donde terraza para copas y sus puestos de comida rápida tenían su tirón durante toda la noche.

A la 02.40 de la madrugada, toque final a las seis horas de música de esa segunda jornada. Entre el público presente, también como en la primera jornada, el regidor Carlos Viéitez, que sigue de cerca la evolución y el impacto de este festival con el que colabora el Concello.

La actuación de Marlon. / T. Hermida

No en vano, la institución local fue la encargada de acondicionar el firme del céntrico recinto de Dena, y habilitar once zonas de estacionamiento distribuidas por la localidad. Una cercanas, en torno a Os Pasales y la PO-550, en Ponte-Dena, y otras que llegan a As Cachizas, este último lugar alejado unos 800 metros del recinto. Existe incluso una zona de acampada lindante con el río Chanca, para los que deseen pernoctar en tienda durante el festival.

Los que quieren seguir disfrutando de Son do Mar tienen hoy los conciertos de Kapo, 9Louro, Lia Kali y, en la madrugada del sábado, Ove on the Drums, con sus ritmos latinos urbanos, fusionando reguetón, pop y música electrónica.