31 años de celebración
La Festa da Ameixa se aprieta el cinturón en un «año duro», pero garantiza 9.000 raciones de sabor y calidad
La Cofradía suspende el acto del domingo de reconocimientos por su elevado coste
La venta online de tickets abre la semana entrante y no faltará la música, además, regresa la paella gigante
Si algo promueve consensos en Carril es la defensa de su almeja. Por ello, solo una pandemia mundial paralizó una exaltación nacida hace 31 años y que vuelve los días 8 y 9 de agosto.
La difícil situación que atraviesa el sector ha llevado a la Cofradía Santiago Apóstol a tener que prescindir del acto de reconocimientos y pregón y también a subir la ración en dos euros más, a los 14. Seguirán siendo precios populares para una cita que no escatimará en este evento central y que se completa con música y una paella gigante para mil personas.
El patrón mayor, Javier Quintáns, dio los detalles de una edición que reedita la venta online de tickets. Se abrirá esta semana en la web municipal específica para eventos, porque el Concello vuelve a involucrarse y por ello le acompañaron el alcalde, Alberto Varela, y el concejal de Turismo, Álvaro Carou.
La física se mantiene y se podrán comprar el viernes, el sábado y el mismo día de la exaltación, el domingo 9. El año pasado realizaron un acto especial con entrega de reconocimientos a personalidades y entidades relevantes de Carril, pero este año se suspende y se evaluará el resultado por si resulta un modelo más adecuado.
«Será una fiesta más austera para reducir costes. Debido a las circunstancias que estamos atravesando tenemos que prescindir de cosas prescindibles y el acto del domingo nos subía mucho el presupuesto. Además era lo único donde podíamos recortar porque el resto es imprescindible», explicó Quintáns en referencia a la degustación, donde prometen «no escatimar».
Ya han reservado a los Parquistas de Carril OPP89 unas tres toneladas de producto, lo cual resulta en las 9.000 raciones que habitualmente agotan. Pero la cifra puede variar según las condiciones meteorológicas, así que los días previos harán el cálculo exacto.
El incremento del coste de la vida también les obliga a subir el precio de la ración, que no se tocaba desde hace años, pero seguirá siendo popular porque «se trata de una promoción de la almeja de Carril, no de hacer negocio», recordó el patrón mayor. Este también agradeció los ofrecimientos recibidos para trabajar gratis ese día dado este «duro año» y que no aceptan, pues son de la idea de que «la gente debe cobrar por su trabajo y esfuerzo».
Esperan que «vecinos y turistas que nos acompañen este verano sigan confiando en nosotros» con un programa que arrancará el sábado con una presentación de este producto cuyo apellido, Carril, es sinónimo de calidad allá donde va, como indicó el regidor.
Volverá a haber paella de almeja y berberechos, pero esta vez el doble de grande, porque el año pasado se quedó corta, y música con Brisas do Ulla y The Music Box Band, a partir de las 21.30 horas. Por la tarde será el turno de la Regata de Vela Latina. El domingo habrá pasacalles y actuará Pablo Balseiro y The Verbenian Orquestra.
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