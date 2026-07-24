Os Estanques, El Canijo de Jerez y Pablo Lesuit llenan de música y solidaridad la terraza de Martín Códax

La terraza de Bodegas Martín Códax, en Cambados, volvió a convertirse en uno de los principales escenarios musicales del verano gallego con la celebración de la segunda cita de la edición 2026 de Os Xoves de Códax, un ciclo que desde hace trece campañas une música en directo, vino y compromiso social en un enclave privilegiado con vistas a la ría de Arousa.

La velada reunió sobre el escenario a Os Estanques, El Canijo de Jerez y Pablo Lesuit, tres artistas que ofrecieron un concierto marcado por la libertad creativa y la fusión de estilos. El público disfrutó de una propuesta en la que convivieron el rock psicodélico, el pop progresivo, el flamenco, el folk y los sonidos latinoamericanos, en una actuación cargada de energía y complicidad que volvió a confirmar el atractivo del ciclo musical.

Más allá de la programación artística, Os Xoves de Códax mantiene su marcado carácter solidario. La recaudación íntegra obtenida con la venta de las entradas de esta segunda jornada se destinará a Dano Cerebral Galicia, la federación que agrupa a las asociaciones gallegas dedicadas a la atención de personas con daño cerebral adquirido.

El concierto de Os Xoves de Códax, en la terraza de la bodega cambadesa. / FdV

La organización del festival destaca que la entidad trabaja para mejorar la calidad de vida, la autonomía y la inclusión social de las personas afectadas y de sus familias, además de impulsar acciones de sensibilización, formación, investigación e incidencia social. El daño cerebral adquirido, provocado principalmente por el ictus, constituye una de las principales causas de discapacidad en Galicia, una realidad que genera una elevada demanda de recursos especializados y servicios de apoyo.

Para hacer frente a esta situación, la federación desarrolla programas de rehabilitación, orientación laboral, acompañamiento a las familias, prevención y sensibilización, además de iniciativas educativas, culturales y deportivas dirigidas a favorecer la vida independiente de las personas afectadas.

El concierto ofrecido por Israel Fernández y Diego del Morao, acompañados de Moisés Fernández, en la Terraza de Códax. / Bodegas Martín Códax

Con esta segunda cita, Os Xoves de Códax vuelve a reforzar su apuesta por una propuesta cultural que trasciende el ámbito musical para convertirse también en una herramienta de transformación social. El ciclo se ha consolidado como una de las referencias del verano gallego al combinar conciertos de calidad con una finalidad benéfica, vinculando cultura, territorio y solidaridad.

La programación continuará el próximo 30 de julio con una nueva jornada de música en directo en la terraza de Bodegas Martín Códax, donde el ciclo volverá a reunir a artistas y público con el objetivo de seguir demostrando que la música también puede contribuir a mejorar la vida de las personas.