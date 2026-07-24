Destinan casi 900.000 euros a mejorar la seguridad vial en Valga

La Diputación de Pontevedra y el Concello impulsan un nuevo convenio de colaboración, esta vez para ejecutar la mejora de la seguridad viaria en las carreteras de titularidad provincial EP-8501 (Valga-Os Martores) y EP-8502 (Valga-Baño).

Se harán realidad ambas actuaciones con un presupuesto de casi 887.000 euros, aportando el ente provincial 709.000 euros y asumiendo la administración local los 177.000 restantes.

Lo que se pretende, por un lado, es ejecutar una senda peatonal de 220 metros y dos zonas de convivencia, creando un nuevo espacio peatonal seguro en la que es una zona especialmente sensible, dado que en el lugar se ubican el CEIP Baño Xanza, la escuela infantil municipal y el centro social.

Las obras de renovación del firme en la N-550 a su paso por el Concello de Valga. / FdV

Asimismo, se renovarán la capa de rodadura y la recogida de pluviales, al tiempo que se crearán pasos sobreelevados y se mejorarán las canalizaciones subterráneas de electricidad y telecomunicaciones, completando todo ello con la renovación del alumbrado público con LED de alto rendimiento.

En el mismo proyecto se contempla la reordenación de una peligrosa intersección mediante la creación de dos glorietas y dotación de aceras que faciliten y aseguren el acceso a pie al Centro de Educación Infantil e Primaria y a la guardería pública.

En cuanto a las obras entre Valga y Os Martores, se trata de mejorar la movilidad peatonal en el entorno del centro social mediante la ejecución de aceras, el acondicionamiento de espacios ajardinados y la creación de zonas de estacionamiento.

Junto con este convenio, la Diputación aprobó proyectos para la instalación de placas solares en 37 municipios de la provincia, con un desembolso de casi 4 millones de euros. En la comarca salen beneficiadas localidades como Cambados, con cargo al plan Concellos +Renovables II, y otros como Vilanova de Arousa y Valga, en este caso dentro del Concellos Reto Demográfico +Renovables I. Se les suman otros como Moraña, Portas, Ribadumia, A Illa de Arousa, Caldas de Reis, O Campo Lameiro y Sanxenxo.

Los primeros 140 niños del campamento de A Lanzada 2026 ya duermen en O Grove. / Noé Parga

Otra línea de ayuda anunciada reparte 650.000 euros para que 33 entidades sociales de la provincia adquieran o adapten vehículos para realizar su actividad. Entre ellas, la Asociación Española Contra el Cáncer de Sanxenxo, con 17.747 euros; Asociación Autismo Bata, de Vilagarcía, con 25.000; la vilagarciana Fundación Amigos de Galicia y Asociación Cultural O Castro de Baión (Vilanova), con cantidades idénticas.

Para terminar, decir que la Junta de Gobierno de la Diputación aprobó las bases del campamento de verano que se celebra cada año en A Lanzada, pensando ya en la edición de 2027. Invertirá en ella cerca de 470.000 euros para volver a ofertar 1.540 plazas, estas para niños nacidos entre 2013 y 2018.

Las 1.330 plazas del procedimiento general tendrán un coste de 110 euros cada una, o bien 80 en el caso de familias numerosas o monoparentales, mientras que las otras 210 serán gratuitas y se reservan a menores en situación o riesgo de exclusión social.