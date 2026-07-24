La CIG convoca una protesta contra la patronal del vino para el día grande de la Festa do Albariño

El sindicato CIG celebró ayer en Cambados una asamblea de trabajadores de la industria vitivinícola «para abordar la situación laboral del sector y evaluar las acciones a realizar para exigir la constitución inmediata de la mesa de negociación del convenio colectivo provincial, que está sin actualizar desde 2014».

Parece que en ese encuentro se acordó iniciar movilizaciones «para reclamar condiciones laborales y salariales dignas», además de anunciarse nuevas asambleas en otros puntos de la provincia.

Desde CIG aseguran que «la primera protesta tendrá lugar el 2 de agosto, coincidiendo con la Festa do Albariño», con la intención de «exigir a la patronal que constituya la mesa de negociación para poder actualizar el convenio», dado que «permanece totalmente ajena a la precariedad que padece el sector, cobrando por debajo del SMI, con un abuso de contratación mediante ETT y de contratos fijos-discontinuos y con jubilaciones para los trabajadores del campo que no superan los 800 euros».

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Entiende Mar Vila, en representación de la CIG, que «existe una infravaloración absoluta del trabajo de la gente que con su esfuerzo sostiene todo el proceso de cuidado de las viñas y elaboración del vino», de ahí que haga un llamamiento a los trabajadores para que asistan a las asambleas y a la concentración de agosto, para demostrar a la patronal que no van a tolerar más abusos y que merecen unas condiciones laborales justas».