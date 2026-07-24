Cambados habilitará una nueva plazoleta pública y retrasa la reapertura de A Pacheca

El cese del socio de Pode ha generado lo primeros movimientos. El concejal de Cultura, Patrimonio e Ensino, Liso González, ha tomado las riendas de algunas cuestiones que rozaban sus competencias, pero que estaban en manos de Obras e Servizos.

Así, anunció que recupera las brigada ambientales de BATA para el mantenimiento de zonas exteriores de los colegios y que cambiará el destino del dinero provincial de las expropiaciones para abrir A Pacheca para colocar la tan necesaria y reclamada climatización en la guardería y ejecutar un proyecto para crear una pequeña plaza pública pegada al terreno de las antiguas casas de los maestros del CEIP Magariños.

El nacionalista explica que no se trata de recuperar aquel proyecto que rechazó la comunidad educativa hace unos años.

Así, indica que van a reconstruir el muro del colegio caído hace tiempo con una nueva línea de retranqueo de tal manera que se «dignificará» la entrada al colegio y resultará un espacio externo, con zona ajardinada y aparcamientos para disfrute de todos los cambadeses. También van a eliminar barreras.

En cuanto a la escuela infantil, indica que instalarán una bomba para calefacción y aire acondicionado y repararán algunas humedades. También que «en tres años nunca encontré complicidad de José Ramón Abal Varela para hacerlo».

González aseguró que ese proyecto de abrir la calle y que era una de las grandes aspiraciones de su ya exsocio les parece muy necesario, pero hacen el cambio porque existe riesgo de perder los 100.000 euros concedidos para las expropiaciones, ya que le acusó de que «no dejó nada del trabajo técnico previo imprescindible» para hacerlas.

También le acusó de no desarrollar el convenio firmado hace tres años con BATA, cuya labor elogió. «Funcionaba muy esporádicamente y este curso fue un desastre, algunos colegios se pasaban nueve o diez semanas sin ir a limpiar», detalló. Han empezado por la zona de obras de la ampliación del CEIP San Tomé.

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El concejal apuntó que «esta es la forma de trabajar del BNG, priorizar las necesidades sin olvidar otros proyectos».