Narcotráfico
Aumentan los detenidos en la operación que volvió a arrestar al arousano Moncho Vilaboa
La Audiencia Nacional coordina el dispositivo y el delegado del Gobierno en Galicia confirma que la investigación comenzó hace tiempo
R.A.
Los detenidos en la operación que el jueves implicó el arresto del arousano Ramón Canto Nine, conocido como «Moncho Vilaboa», ya ascenderían a ocho y el dispositivo continúa abierto.
Según el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, informó que se trata de una operación que se está llevando desde la Audiencia Nacional y que está bajo secreto de sumario. «Todavía no finalizó así que vamos a dejar que trabajen», detalló a preguntas de los medios.
Asimismo, agradeció a los «Cerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado» porque es «una operación de largo recorrido en la que llevan tiempo trabajando».
Cabe recordar que Moncho Vilaboa, natural de A Illa, pero residente en Cambados desde hace muchos años. De hecho, fue arrestado en la capital del albariño.
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