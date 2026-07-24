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Aumentan los detenidos en la operación que volvió a arrestar al arousano Moncho Vilaboa

La Audiencia Nacional coordina el dispositivo y el delegado del Gobierno en Galicia confirma que la investigación comenzó hace tiempo

Fachada de la Audiencia Nacional, que lleva el caso.

Fachada de la Audiencia Nacional, que lleva el caso. / E. P.

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R.A.

Cambados

Los detenidos en la operación que el jueves implicó el arresto del arousano Ramón Canto Nine, conocido como «Moncho Vilaboa», ya ascenderían a ocho y el dispositivo continúa abierto.

Según el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, informó que se trata de una operación que se está llevando desde la Audiencia Nacional y que está bajo secreto de sumario. «Todavía no finalizó así que vamos a dejar que trabajen», detalló a preguntas de los medios.

Asimismo, agradeció a los «Cerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado» porque es «una operación de largo recorrido en la que llevan tiempo trabajando».

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Cabe recordar que Moncho Vilaboa, natural de A Illa, pero residente en Cambados desde hace muchos años. De hecho, fue arrestado en la capital del albariño.

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