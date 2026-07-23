Vino y literatura se dan la mano en O Grove con el escritor Manuel Loureiro

El Palacio de Congresos y Exposiciones de La Toja fue escenario en la tarde de ayer de una nueva entrega de «Wine & Books», el ciclo cultural con el que Eurostars Hotel Company une literatura y enología en sus espacios más emblemáticos. La jornada contó con el escritor Manel Loureiro, quien presentó su última novela, «Antes de que todo cambie», en un diálogo conducido por el periodista radiofónico Ramón Mella.

Durante el evento, al que asistieron alrededor de 100 personas, ambos compartieron con el público los entresijos del proceso creativo del escritor, abordando las fuentes de inspiración de la novela y el desarrollo de sus personajes.

Tras la presentación del libro, el encuentro dio paso a la habitual firma de ejemplares, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de charlar personalmente con el escritor e intercambiar impresiones.

Como broche final a la jornada, los asistentes disfrutaron de un aperitivo maridado con vinos Monólogo en las propias instalaciones del recinto.

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Eurostars Hotel Company inició en el año 2014 «Wine & Books», un ciclo de catas literarias que reúne a escritores de prestigio con amantes de la lectura. Desde entonces, el proyecto ha contado con múltiples escritores de renombre que han presentado sus obras en los hoteles más emblemáticos de la cadena. Javier Cercas, Luz Gabás, Santiago Posteguillo y María Oruña, entre otros. Estos encuentros son gratuitos, pero puede reservarse plaza en la web del ciclo, según la compañía.