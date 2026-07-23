Los vilagarcianos ya disfrutan de la pradera de O Ramal mientras se desmonta el Atlantic Fest y arrecian las quejas por los daños que causó

A medida que se completa el desmontaje de las instalaciones del festival Atlantic Fest y se reabren las zonas que permanecían acotadas por las vallas, los vecinos empiezan a disfrutar de la flamante y atractiva zona verde creada por el Concello de Vilagarcía en O Ramal.

Esta misma mañana se apreciaba una intensa actividad en esa zona ajardinada, provista de un estanque central, que constituye una de las apuestas principales de Ravella en el plan que ha trazado para «abrir Vilagarcía al mar».

Mientras los usuarios recuperan esta concurrida zona de ocio y paseo, que por cierto, ya se ve afectada por los actos vandálicos, sobre todo a modo de pintadas, vuelven a escucharse críticas por el impacto generado por el Atlantic Fest en la playa de A Concha y ese nuevo parque de O Ramal.

A modo de ejemplo, decir que la Asociación para la Defensa de la Playa de Vilagarcía (Adeplavi) y Esquerda Unida (EU) vuelven a cuestionar la ubicación del festival y alertan de los daños ocasionados tanto en la playa de A Concha como en el nuevo espacio verde de O Ramal, utilizado durante el desarrollo del evento.

La zona verde de O Ramal y, a la izquireda, las naves que algunos aspiran a derribar. / M. Méndez

Adeplavi insiste en que su postura «no es contraria al festival», al que reconoce como una cita cultural consolidada, capaz de dinamizar la economía local y proyectar el nombre de Vilagarcía. Sin embargo, la asociación considera que un evento de estas dimensiones no debería celebrarse en un espacio natural tan sensible como la playa de A Concha.

El colectivo recuerda que el arenal acaba de ser objeto de una importante actuación de regeneración y subraya que la instalación de escenarios, el acceso de maquinaria pesada, la presencia de miles de asistentes y las labores de montaje y desmontaje generan un impacto «difícilmente compatible» con la conservación del entorno.

Valoran la reducción de la ocupación de la playa

Pese a sus críticas, Adeplavi reconoce que en la edición de este año se ha reducido de forma significativa la superficie de playa ocupada por el festival respecto a ediciones anteriores.

Vecinos paseando por la zona verde, esta mañana. / M. Méndez

La asociación considera este hecho un avance porque, a su juicio, demuestra que es posible adoptar medidas para disminuir la afección sobre el litoral. No obstante, entiende que sigue existiendo una contradicción entre la celebración de un macrofestival sobre la arena y las campañas de concienciación ambiental impulsadas por las administraciones, como «Goza da praia sen deixar pegada».

En este sentido, sostiene que el mensaje de estas iniciativas sería más coherente si se acompañase de una reducción progresiva de la huella que deja el festival sobre la playa.

La zona acotada por el festival ya está abierta. / M. Méndez

Alternativa para el futuro

Adeplavi también revela que, durante una reunión mantenida con el concejal de Turismo, el gobierno local trasladó su intención de trasladar el Atlantic Fest al ámbito del muelle de O Ramal, una vez se complete el derribo de las dos naves que todavía permanecen en la zona.

La asociación considera que esta opción supondría «un paso en la buena dirección», ya que permitiría mantener el festival en Vilagarcía sin ocupar un espacio natural de alto valor ambiental como A Concha. A más largo plazo, añade, podría estudiarse un emplazamiento que también minimice el impacto sobre el entorno urbano.

Asimismo, el colectivo valora positivamente la recuperación de O Ramal como nueva zona verde junto a la ría, aunque lamenta que permaneciera parcialmente cerrada durante los días previos al festival y totalmente clausurada durante su celebración y el posterior desmontaje de las instalaciones.

Según denuncia, este cierre obligó a desviar el paso de peatones por un acceso estrecho, generando molestias para los usuarios y dificultando especialmente la movilidad de las personas con discapacidad. Por ello, pide que en futuras ediciones se busquen soluciones que permitan compatibilizar el festival con el uso público de este espacio.

Una vista del jardín, esta mañana. / M. Méndez

Daños en el césped

A las críticas de Adeplavi se ha sumado Esquerda Unida de Vilagarcía, que asegura que se han confirmado las advertencias que realizó antes del inicio del festival sobre la utilización del nuevo parque de O Ramal como recinto para parte de las infraestructuras del evento.

La formación sostiene que el césped y la pradera recién implantados presentan ya importantes desperfectos provocados por la instalación de escenarios, bases de hormigón, vallados y otras estructuras de gran peso.

EU recuerda que ya había advertido de que el parque, recién inaugurado y financiado con fondos públicos, no era el lugar adecuado para albergar un evento privado, especialmente cuando el césped todavía se encontraba en fase de consolidación.

Según el partido, el peso de las instalaciones, la compactación del terreno y la falta de luz y riego durante varios días han provocado un deterioro visible de la vegetación.

Iñaki Abella

Esquerda Unida considera especialmente grave que estos daños se produzcan apenas unos días después de la inversión realizada por el Ayuntamiento para crear el nuevo espacio verde y se pregunta quién asumirá ahora el coste de las reparaciones.

La formación reclama que no sean nuevamente los ciudadanos quienes sufraguen esos trabajos con dinero público y exige que se depuren responsabilidades si los daños son consecuencia de decisiones organizativas relacionadas con el festival.

El vandalismo también afecta la zona verde de O Ramal. / M. Méndez

Además, solicita explicaciones al concejal responsable de Parques y Jardines por haber permitido una actuación que, a su juicio, ha perjudicado un espacio recientemente recuperado para el uso ciudadano.

EU añade que, si la decisión fue adoptada directamente por el alcalde o por la concejala de Urbanismo, serán ambos quienes deban dar explicaciones sobre una actuación que califica de «innecesaria» y perjudicial para un parque financiado con recursos públicos.