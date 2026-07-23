Son do Mar marca el ritmo en la comarca

Los ochenteros ritmos de Tam Tam Go! y OBK sirvieron anoche para abrir un festival tan destacado ya en el panorama musical gallego como el Son do Mar, que se desarrolla hasta el domingo en el Concello de Meaño.

Muchos se emocionaron al escuchar la voz de Nacho Campillo y su quinteto. Una formación que, pese a los años, demostró seguir al pie del cañón sobre los escenarios. En el concierto hicieron sonar temas de siempre, como sus «Espaldas mojadas» o «Atrapados en la red», amén de anticipar otros que integrarán su nuevo disco, el cual, anunciaban, está previsto que pueda salir el próximo mes de octubre.

Entre ellos, el tema central del disco en ciernes, que contempla versos rescatados con sus éxitos de siempre: «Lucía, sin cartones, vuelve a sonreír (…) seguimos atrapados en la red (…) cruzando el río / la frontera nos espera al amanecer».

La terraza habilitada en el recinto. / T. Hermida

Al anochecer, muchos de los presentes en el recinto festivo habilitado en Dena ocupaban la terraza dispuesta sobre una alfombra de césped artificial y se tomaban unas copas mientras, con acústica ajustada, se podía disfrutar de las canciones de Tam Tam Go!, que nada más acabar volvía a la ruta para cruzar la Península, por cuanto para hoy tenía fijado concierto en la gaditana Chiclana de la Frontera.

Fue al filo de las 22.30 horas cuando tomó el relevo la música electrónica de OBK, nacido a inicios de los años 90, y del que se mantiene su fundador Jordi Sánchez. La banda hizo sonar en su concierto temas de su último disco «Vértigo» -editado justo este año-, combinados con algunos éxitos de siempre como el «Historias de amor» o «El cielo no entiende».

Un momento del concierto. / T. Hermida

Esta noche es el turno de Maldita Nerea, The Rapants, Marlon y el gallego Luis Fercán, mientras que mañana los que quieran seguir disfrutando del Son do Mar podrán asistir a las actuaciones de Kapo, 9Louro, Lia Kali y, en la madrugada del sábado, Ove on the Drums y sus ritmos latinos urbanos, fusionando reguetón, pop y música electrónica.

El plato fuerte para muchos llegará el domingo, solapado ya el festival con el «VII Sachaso Rock», ya que en sesión vespertina actuará Bala y, por la noche, el quinteto sueco Europe, que a buen seguro hará vibrar al público con su el mítico «The Final Countdown».

Todo ello después de que el Concello de Meaño diera máximas facilidades para que Son do Mar recalara en este municipio, tras haberse celebrado en Cambados y O Grove en años precedentes.

El gobierno de Carlos Viéitez colaboró también acondicionado el recinto hace unos días, disponiendo para tal fil una fina capa de microaglomerado en frío, mezclando áridos con emulsión asfáltica y agua para reparar baches superficiales y dejar un terreno firme y antideslizante, ideal para lograr un espacio idóneo para los conciertos.