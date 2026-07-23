El Sergas «garantiza» la atención este verano en O Grove

El Sergas replica al Concello de O Grove que la atención en el centro de salud está «garantizada» este verano y defiende la organización del servicio, destacando que además de habilitar un facultativo para atender a los pacientes desplazados por las vacaciones se ha reforzado el Punto de Atención Continuada (PAC) durante el día, con un segundo equipo médico y enfermero.

Así las cosas, no muestra visos de que tenga previsto dotarlo de más personal, como le reclamó vehementemente el alcalde, Jose Cacabelos, asegurando que van a estar 21 días de agosto con cinco médicos para una población que, sumando los turistas, puede alcanzar las 40.000 personas.

Un escenario que se alcanzará en el mes más turístico del año porque el refuerzo promovido para la población flotante será por diez días de los 31 de agosto y hay dos bajas de larga duración en la plantilla estable de siete, siempre según el regidor.

Desde el Área Sanitaria Pontevedra-O Salnés explican que ese facultativo puesto para cubrir la atención ordinaria para los visitantes, los desplazados, «también realiza actividad continuada por lo que, lógicamente, sus salientes de noche disfruta de su correspondiente jornada de descanso». También indica que estas ausencias motivadas por el derecho al descanso del personal se cubren con los facultativos «disponibles cada día».

Sus responsables también aprovecharon para poner en valor el «esfuerzo» de todo el personal del ambulatorio de Monte da Vila durante estos meses «en que soporta la asistencia no solo de la población habitual sino también de la visitante».

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Asimismo, insiste en que «garantiza la atención» durante el periodo estival en O Grove e indica que además de ese refuerzo se ha hecho otro en el servicio de urgencias en el horario de día, añadiendo un equipo más de facultativo y enfermería.